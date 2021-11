Medzinárodnej vesmírnej stanici dvakrát hrozila zrážka s vesmírnym odpadom

V súlade so štandardnými postupmi sa posádka ISS pre hrozbu kolízie s vesmírnym odpadom presunula do kozmických lodí Sojuz a Crew Dragon. Kým Roskosmos s odvolaním sa na údaje z amerického centra riadenia letov informoval, že ISS "vstúpi do koridoru možného zblíženia s objektom vesmírneho odpadu", americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zároveň poznamenal, že riziko kolízie je "veľmi malé".

Ako informovala posádka ISS, napokon nedošlo k nijakým kolíziám medzi orbitálnou základňou a úlomkami vesmírneho odpadu. Interfax pripomenul správu z minulého týždňa, že v noci na 12. novembra mal asi 600 metrov od ISS preletieť úlomok čínskej meteorologickej družice Fengyun-1C. Aby sa predišlo kolízii, obežná dráha ISS bola zvýšená o 1200 metrov.

Zdroj: SITA/NASA via AP

Minimálna vzdialenosť odpad od stanice bola 720 metrov

V apríli 2019 ruský strojársky výskumný ústav informoval, že ISS sa musela počas svojej existencie vyhnúť vesmírnemu odpadu už 25-krát. Minimálna vzdialenosť, v ktorej bol vesmírny odpad od stanice, bola 720 metrov. V roku 2020 uskutočnila ISS pre riziko zrážky s vesmírnym odpadom dva únikové manévre – v júli a septembri.

Hlavný konštruktér Systému kontroly vesmírneho priestoru Vitalij Goriučkin nedávno pre Interfax povedal, že v nasledujúcich desiatich rokoch sa situácia s vesmírnym odpadom môže stať kritickou. Podľa správy Roskosmosu zo 4. augusta celková hmotnosť vesmírneho odpadu na obežnej dráhe presahuje 7000 ton a automatický systém, ktorý varuje pred nebezpečnými situáciami v priestore blízko Zeme, dostáva každý deň tri až desať správ o priblížení sa ruských kozmických lodí k potenciálne nebezpečným objektom.

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin v júni navrhol vytvorenie jednotného medzinárodného systému monitorovania vesmírneho odpadu. Vysvetlil, že vytvorenie tisícok zhlukov odpadu predstavuje pre ISS potenciálnu hrozbu. Roskosmos preto navrhuje motivovať prevádzkovateľov takýchto satelitných systémov, aby svoje objekty po použití stiahli z obežnej dráhy.