FOTO Poľská armáda stavia na hraniciach plot: Odkaz ministra! Bielorusko zareaguje na útok neľútostne

Poľsko, členský štát Európskej únie, sa snaží vyriešiť migračnú krízu na hranici s Bieloruskom, a preto tam poslalo 15.000 vojakov, postavilo plot navrchu s ostnatým drôtom a schválilo aj výstavbu múru. Chrenin vyhlásil, že to vyzerá tak, akoby Poľsko chcelo vtiahnuť Európu do vojenského konfliktu s Bieloruskom, a že zhromažďovanie zahraničných vojakov na bieloruskej hranici "v žiadnom prípade nesúvisí" s migračnou krízou. "Bieloruské ozbrojené sily sú pripravené neľútostne zareagovať na akékoľvek útoky," povedal Chrenin vo videoodkaze. "Jazyk ultimát, vyhrážok a vydierania je neprijateľný," dodal.

"Chceme varovať horúce hlavy pred preceňovaním svojich schopností," uviedol a zdôraznil, že Rusko ako spojenec Bieloruska je pripravené pomôcť zaistiť bezpečnosť krajiny. Stovky migrantov, prevažne Kurdov z Blízkeho východu, sú už niekoľko dní uviaznuté na bielorusko-poľskej hranici v takmer mrazivom počasí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že je "veľmi znepokojená" ich kritickou situáciou.

Poľsko odmieta migrantov vpustiť cez hranicu na svoje územie, pričom Západ obviňuje bieloruského lídra Alexandra Likašenka z toho, že ich priváža do svojej krajiny a potom posiela k hranici a má to byť odplata za sankcie. Rusko ukázalo Minsku podporu tak, že tento týždeň poslalo hliadkovať nad Bielorusko strategické bombardéry, a v piatok obe krajiny oznámili, že neďaleko poľskej hranice má cvičenie spoločný oddiel výsadkárov.

Poľská armáda postavila 180 kilometrov oplotenia na hraniciach s Bieloruskom

Jednotky poľskej armády vybudovali na hraniciach s Bieloruskom vyše 180 kilometrov dočasného oplotenia, aby zabránili migrantom z Blízkeho východu dostať sa do Poľska. V piatok o tom na sociálnej sieti Twitter informovalo poľské ministerstvo obrany. Správu priniesla agentúra PAP.

"Dočasné oplotenie účinne bráni pokusom o nelegálne prekročenie (hraníc)," uviedol silový rezort na Twitteri. "Kroky armády na hraniciach sú koordinované. Poľskí vojaci sú profesionáli a záleží im na našej bezpečnosti," vyhlásil minister obrany Mariusz Blaszczak.

Poľský prezident Andrzej Duda ešte vo štvrtok večer navštívil jednotky rozmiestnené v pohraničných oblastiach a poďakoval sa všetkým vojakom, policajtom a pohraničníkom, ktorí "svojou obetavou službou chránia bezpečnosť".

Poľsko už v stredu rozmiestnilo v pohraničí celkovo 15.000 vojakov, ktorí majú pomáhať so zabezpečovaním poriadku. Varšava uviedla, že tento počet v prípade potreby ešte zvýši.