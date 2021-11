KORONAVÍRUS Vznikajúca vláda v Nemecku navrhuje obmedzenia na zastavenie pandémie

BERLÍN - Nemecko potrebuje prijať ďalšie opatrenia, aby zastavilo rekordný nárast prípadov nákazy novým koronavírusom a "prekonalo zimu". Povedal to vo štvrtok na pôde Spolkového snemu Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorý by sa mal stať novým nemeckým kancelárom. Premiéri spolkových krajín budú o zavedení nových opatrení diskutovať spolu so Scholzom a dosluhujúcou kancelárkou Angelou Merkelovou 18. novembra, informuje agentúra DPA.

V Nemecku zaznamenali za posledných 24 hodín rekordných 50.196 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 - najviac od začiatku pandémie. Denný prírastok infikovaných tak vôbec prvýkrát presiahol hranicu 50.000. Rekordnú hodnotu 249,1 dosiahla vo štvrtok aj sedemdňová incidencia predstavujúca počet nakazených pripadajúcich na 100.000 obyvateľov za týždeň. Počet nakazených aj súvisiacich úmrtí v Nemecku prudko stúpa už od polovice októbra. Za posledných 24 hodín tam zaznamenali aj 235 úmrtí súvisiacich s nákazou.

Scholz apeloval na sprísnenie opatrení po tom, ako zožal kritiku za to, že sa k situácii napriek jej naliehavosti príliš nevyjadroval, uvádza agentúra AFP. Jeho odporcovia tvrdili, že sa viac sústredil na snahy vytvoriť koalíciu so Zelenými a liberálmi zo Slobodnej demokratickej strany (FDP).

Vo štvrtok však Scholz v parlamente hovoril o obmedzeniach, ktoré navrhli tri zmienené strany a uviedol, že sú nevyhnutné na to, aby Nemecko "prežilo túto zimu". Podľa neho je veľmi dôležité, aby sa krajina v tomto smere zjednotila a prijali sa všetky opatrenia na zaistenie zdravia jej občanov. "Hoci je iná situácia (ako minulú zimu), keďže sa veľa ľudí už dalo zaočkovať, stále ešte nie je dobrá, najmä preto, že možnosť vakcinácie nevyužil dostatok osôb," povedal.

Medzi opatreniami, ktoré navrhuje vznikajúca koaličná vláda, je povolenie vstupu do niektorých zariadení len pre zaočkovaných alebo tých, čo covid prekonali, teda prechod na tzv. systém 2G. Sprísniť by SPD, FDP a Zelení chceli tiež testovanie zamestnancov a znovu zaviesť bezplatné antigénové rýchlotesty, ktoré boli občanom k dispozícii od leta do polovice októbra. Návrhmi sa teraz bude zaoberať dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag), pričom sa očakáva, že do platnosti vstúpia koncom novembra.

Koronavírus v číslach

Nemocnice v niektorých oblastiach, obzvlášť na východe Nemecka, zápasia s náporom pacientov, ktorých začali už premiestňovať do iných častí krajiny. V Nemecku je dosiaľ zaočkovaných zhruba 67 percent populácie. Najvyššiu týždňovú incendenciu (521,9) má spolková krajina Sasko, kde je zároveň miera vakcinácie najnižšia, a síce len na úrovni 57 percent. Viacero aktuálne najviac zasiahnutých oblastí, vrátane spomínaného Saska, Bavorska, či Berlína, preto zavádza obmedzenia zamerané na nezaočkovaných ľudí. Od začiatku pandémie zaznamenali v Nemecku už približne 4,9 milióna prípadov nákazy a 97.198 súvisiacich úmrtí.

Aj napriek obavám z nákazy sa začala karnevalová sezóna

V Nemecku sa vo štvrtok o 11. hodine a 11. minúte začala nová karnevalová sezóna, v rámci ktorej sa vo viacerých mestách konali oslavy. Informovala o tom agentúra DPA. V Kolíne nad Rýnom, kde sa 11. november tradične oslavuje obzvlášť veľkolepo, sa pred vyhradenými karnevalovými zónami tvorili rady v dĺžke niekoľkých stoviek metrov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

Nemecká agentúra DPA pripomína, že vlani boli karnevaly pre pandémiu zrušené. Tento rok je však situácia iná, keďže mnoho ľudí je už proti koronavírusu zaočkovaných. Vstup do ohradených karnevalových zón v mestách ako Kolín nad Rýnom či Düsseldorf majú len zaočkovaní, alebo ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.