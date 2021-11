Kríza na hraniciach sa nekončí: Na územie Poľska prenikli z Bieloruska dve veľké skupiny migrantov

Agentúra PAP spresnila, že niekoľko desiatok ľudí poškodilo pohraničné ploty pri obciach Krynki a Bialowieža a prekročilo hranice. V utorok neskoro večer o tom informovala rozhlasová stanica Radio Polskie Bialystok, ktorá sa odvolala na hovorkyňu pohraničnej stráže- Tá uviedla, že v oboch prípadoch boli ploty a zábrany násilne strhnuté.

I’ve arrived this morning at the #Poland / #Belarus border. We just met with this group of Iraqi Kurdish families with 8 #children. They attempted to cross the border 9 times & for 9 times they had been pushed back. #refugees #Migrants #migration #asylum @AlessioMamo pic.twitter.com/9fiNfll1Qk