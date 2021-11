Litva popiera použitie násilia proti ilegálnym migrantom v pohraničí

Podľa agentúry TASS to v sobotu vo vysielaní štátneho rozhlasu LRT uviedol predstaviteľ pohraničnej stráže Giedrius Mišutis, ktorý spresnil, že pomoc dostala skupina asi 70 osôb. Ministerstvo vnútra koncom októbra rozhodlo, že migrantom poskytne balíky s humanitárnou pomocou, ktoré obsahujú cereálie, instantné cestoviny, pitnú vodu, konzervy, sušené ovocie, orechy, vlhčené obrúsky, dezinfekčný prostriedok, toaletný papier, zubnú pastu, plienky, lekárničku so zdravotníckymi pomôckami, ako aj teplé oblečenie a deky.

Zdroj: SITA/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Podľa ministerky vnútra Agné Bilotaité Litva nemôže dovoliť nelegálnym migrantom voľný vstup do krajiny, preto bude pokračovať v taktike ich vytláčania. Ak to však bude možné, bude sa snažiť pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii, dodala. V rozhovore pre LRT Mišutis rozhodne poprel tvrdenia, ktoré sa objavili aj v západnej tlači, že príslušníci litovskej pohraničnej stráže pri vytláčaní ilegálnych migrantov pokúšajúcich sa dostať cez litovsko-bieloruskú hranicu používajú napr. elektrošoky a iné násilné prostriedky.

Litovský prezident Gitanas Nauséda tento týždeň pred novinármi vyhlásil, že použitie zbraní proti ilegálnym migrantom by bolo poslednou možnosťou, a to v prípade ohrozenia životov príslušníkov pohraničnej stráže. "Formy reakcie pri strážení hranice by mali byť adekvátne vo vzťahu k ľuďom, ktorí sa ocitli v nezávideniahodnej pozícii, nesmú ohroziť ich zdravie a život," povedal.

Zaviedli výnimočný stav

Litovský parlament svojím rozhodnutím z 10. novembra zaviedol v regiónoch hraničiacich s Bieloruskom výnimočný stav. Ten platí v pohraničnom pásme a vo vzdialenosti päť kilometrov od neho smerom do vnútrozemia, ako aj na miestach, kde sú ubytovaní nelegálni migranti. Vstup na toto územie je možný len na špeciálne preukazy a všetky zhromaždenia sú zakázané.

Zdroj: SITA/Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Nelegálni migranti ubytovaní v prijímacích zariadeniach nemôžu využívať elektronické zariadenia a internet, s výnimkou kontaktu s úradmi. Od začiatku roka bolo na litovsko-bieloruskej hranici zadržaných viac ako 4000 nelegálnych migrantov. To je 50-krát viac ako za celý rok 2020. Vilnius sa domnieva, že migračnú krízu vyvolal Minsk a že ide o hybridný útok na Litvu, ktorý je odvetou Minska za podporu bieloruskej opozíciu.