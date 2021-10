Hrôza v ruskom cirkuse: Diváci v šoku! VIDEO Medveď zrazu zaútočil na tehotnú asistentku

ORYOL - Počas predstavenia medveďa hnedého s dvomi krotiteľmi v ruskom meste Oryol došlo k ďalšiemu incidentu, po ktorom ochrancovia volajú po zrušení vystupovania zvierat v cirkusoch. Šelma náhle zaútočila na tehotnú asistentku v aréne a muži mali čo robiť, aby ju od ženy odtrhli. Našťastie skončila iba so škrabancami a modrinami. Jej nenarodené dieťatko je v poriadku.

"Možno za to do určitej miery môže žiarlivosť, pretože som tehotná. Môžu existovať mnohé dôvody. V skutočnosti mám dva škrabance a malú modrinu na nohe. Tento incident budem, samozrejme, riešiť so skúsenejšími kolegami. Zviera aj dieťatko sú v poriadku, všetko je v pohode. V tejto chvíli sa ku mne medveď správa rovnako ako obvykle, opäť milujúco a láskyplne, akoby sa nič nestalo," citoval napadnutú ženu portál DailyMail.

Hneď ako samec medveďa hnedého zaútočil na asistentku v modrých šatách, pribehli jej na pomoc krotitelia, ktorí sa snažili zviera odtiahnuť. Podľa jedného z prítomných divákov však medveď ženu nepustil ani po údere bičom. Zakrvavenú zamestnankyňu cirkusu previezla sanitka do nemocnice.

Ľudia v meste Oryol uviedli, že zviera bolo pred vystúpením rozrušené a nepokojné, pretože čakalo v klietke. Momentálne má medveď zákaz vystupovať. Údajne už predtým zaútočil na iného člena cirkusu a pokúsil sa ujsť.

Zdroj: YouTube/shot

Irina Novožilová, ktorá je vedúcou ruskej skupiny za práva zvierat Vita, uviedla, že všetky cirkusy so živými zvieratami by mali byť zakázané. "Žiadne cirkusové podmienky nebudú humánne z jedného jednoduchého dôvodu. Drezúra ide ruka v ruke s krutosťou," vysvetlila. Prípadom sa už zaoberá ruský vyšetrovací výbor.