Hrôzostrašná nehoda na R1: Auto zrazilo veľkého MEDVEĎA, štatistiky hovoria za všetko!

Všetko sa to malo stať v stredu vo večerných hodinách. Auto s dvomi pasažiermi smerovalo po R1 od Zvolena smerom na Žiar nad Hronom, no vodič zrejme ani v najhoršom sne nepomyslel na to, čoho bude svedkom. Zrazu sa na R1 objavil medveď, ktorému sa už nevedeli vyhnúť a autom do neho narazili.

Zdroj: FB / Polícia SR - Banskobystrický kraj

Podľa televízie JOJ išlo o mercedes, v ktorom sedeli dvaja ľudia. O incidente informovali aj banskobystrickí policajti. „Po náraze sa z auta odtrhlo hmlové svetlo, ktoré narazilo do prednej časti policajného auta, ktoré išlo opačným smerom. Pri škodovej udalosti sa nikto nezranil, ale poškodené zostali obidve autá,“ uviedli na sociálnej sieti.

Je zázrak, že posádka vyviazla z nehody bez zranenia, medveď však nehodu neprežil. Na fotografiách, ktoré sú dostupné na policajnom Facebooku je zrejmé, že náraz spôsobil medveďovi otvorené poranenia.

Zdroj: Getty Images

Podľa Štátnej ochrany prírody nebol na miesto vyslaný Zásahový tím pre medveďa hnedého, avšak, obhliadky sa zúčastnil odborný pracovník zo Správy chránenej krajinnej oblasti Poľana. „Môžeme tak konštatovať, že 6.10.2021 vo večerných hodinách v k.ú. Budča v lokalite Stráže prenikol samec medveďa hnedého cez oplotenie rýchlostnej cesty R1. Uhynutý jedinec bol odovzdaný miestnemu poľovníckemu združeniu Stráže Budča, Turová, Kováčová,“ uviedla hovorkyňa ochrany prírody Kristína Bocková.

Zdroj: FB / Filip Kuffa

Nejde však o prvú nehodu medveďa hnedého s autom či iným dopravným prostriedkom. Podľa štatistík, ktoré ŠOP poskytla pre Topky.sk je zrejmé, že tento rok došlo už k 26 kolíziám medveďa s vlakom alebo autom. Ide pritom o najvyšší počet za posledných 10 rokov. Napríklad, v roku 2019 došlo k 19 kolíziám, v roku 2013 k 7, v roku 2011 k 10 kolíziám medveďa s dopravným prostriedkom.

K celej veci sa vyjadril aj poslanec Filip Kuffa. Podľa jeho slov nehodu nespôsobilo to, že by na Slovensku bolo málo medveďov. „Naopak, s nárastom populácie medveďa hnedého narástli aj konflikty s človekom, ktoré končia fyzickým kontaktom a zraneniami. Prišli úmrtia ľudí po útoku medveďa. A narástol aj počet zahynutých medveďov pod kolesami železných predátorov,“ upozornil Kuffa.