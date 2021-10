Šokujúce správanie aeroliniek: Hrubá necitlivosť, za TOTO vyhodili rodinu z lietadla

FRANKFURT - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa reagovala na platné usmernenia týkajúce sa koronavírusu tvrdými metódami a vylúčila rodinu z letu do Dallasu. Dvojročný syn si nechcel dať rúško. Postihnutá rodina bola šokovaná.

Pretože dvojročné dieťa si nechcelo v lietadle nasadiť masku, letecká spoločnosť Lufthansa zakázala rodine let do USA. Informoval o tom server Bild.

Keďže malý chlapec odmietal ochranu úst a nosa aj po rozhovore s kapitánom, pilot sa vraj nakoniec rozhodol, že rodinu so sebou do Dallasu nevezme. „Potom nás uniformovaný muž odprevadil z lietadla,“ hovorí Aleksandar Pandurevic, chlapcov otec. „Bol som šokovaný, ako keby ma zasiahla guľka.“

Lufthansa potvrdila incident

Lufthansa tiež potvrdila incident, ku ktorému došlo 15. septembra na frankfurtskom letisku Rhein-Main. S prísnym opatrením však iba dodržiavala príkazy amerického úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA). Tieto stanovujú, že cestujúci starší ako dva roky sú povinní používať ochranu úst a nosa po celú dobu cesty.

Rodina Pandurevičovcov počas nástupu na palubu odmietla nasadiť synovi masku, vysvetľuje v rozhovore pre Bild tlačový hovorca Lufthansy Jörg Waber.

Po 36 hodinách rodina konečne prišla do Dallasu

Cestujúci Jan H., ktorý sedel v dvoch radoch pred rodinou, popisuje situáciu inak. Rodičia sa starostlivo pokúsili nasadiť rúško svojmu dieťaťu. Dvojročné dieťa sa však v slzách ubránilo. „Z môjho pohľadu rodičia nemohli nič urobiť,“ povedal H.

Po prevoze museli Pandurevicovci so sídlom v Dallase vymeniť svoj let a počkať štyri hodiny na letisku, aby potom mohli letieť do Texasu s United Airlines cez Washington a Chicago. Celkový čas cesty: 36 namiesto plánovaných dvanástich hodín.

Jej syn nemusel nosiť masku ani pri letoch United, ani v júli na počas letu tam.