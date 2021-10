Taliban počas rozsiahlej operácie zabil už desiatky príslušníkov Islamského štátu

Podľa nej Taliban sa pre túto vojenskú akciu rozhodol s cieľom eliminovať globálnu teroristickú sieť, ktorá predstavuje vážny bezpečnostný problém aj pre vládu talibov v Kábule. "Dúfame, že ich čoskoro zlikvidujeme a vyženieme z krajiny," povedal pre EFE hovorca Talibanu Bilál Karimí.

Operácia podľa neho prebieha v najmenej štyroch z 34 provincií Afganistanu. Zatknutých bolo už niekoľko desiatok bojovníkov IS a ďalšie desiatky boli zabité. "Naše sily likvidujú ich spiace bunky a úkryty, aby zabránili ich budúcim zámerom," vysvetlil Karimí operácie, ktoré proti IS prebiehajú už niekoľko dní. Afganská vetva IS sa predtým prihlásila k zodpovednosti za útok v Kábule zameraný na príslušníkov Talibanu, ktorý si 4. októbra vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych. Militantná sieť tiež uviedla, že za posledných niekoľko dní spáchala "v rôznych oblastiach Afganistanu" ďalšie útoky, ktoré spôsobili "vážne straty v radoch milícií (Talibanu)".

