Útoky džihádistov si vyžiadali niekoľko obetí: Zomrel aj generál vládnej armády

Brigádny generál a ďalší traja príslušníci vládnej armády prišli o život v sobotu počas presunu ich jednotiek do mesta Askira Uba v štáte Borno, kam mali ísť na pomoc vládnym silám čeliacim džihádistickému útoku.

Vládne jednotky podporované stíhačkami pri následnej odvete "neutralizovali niekoľko" príslušníkov oddielov džihádistickej organizácie Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP) a zničili mnoho ich vozidiel, dodal vo vyhlásení hovorca armády. Ďalší traja vojaci nigérijskej armády zahynuli v piatok, keď bojovníci ISWAP prepadli vojenský konvoj v susednom štáte Yobe. ISWAP si upevnil svoj vplyv v oblasti Čadského jazera po tom, ako začiatkom leta tohto roku - po smrti Abubakara Šekaua, veliteľa konkurenčných ozbrojených síl Boko Haram.

