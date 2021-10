KORONAVÍRUS V Rusku už druhý deň v poradí evidujú rekordný denný počet úmrtí

Najviac úmrtí v súvislosti s koronavírusom za uplynulých 24 hodín zaregistrovali v Moskve, a to 71. V druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad zaevidovali 55 úmrtí. Prechádzajúci deň pritom zomrelo v Rusku 895 ľudí. Úmrtnosť v súvislosti s koronavírusom začala v v Rusku stúpať okolo 20. septembra. Ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová pritom prednedávnom vyhlásila, že na koronavírus umierajú tí, ktorí sa nedali zaočkovať. Podiel ľudí, ktorí sa v Rusku koronavírusom nakazili, totiž podľa nej v súčasnosti neprevyšuje dve percentá, píše Interfax.

Russia on Wednesday reported more than 900 daily coronavirus deaths for the first time, as the country struggles with stubbornly high infection rates driven by the Delta variant and low vaccination rates, AFP reports. https://t.co/LZ6x97JPVw pic.twitter.com/nlJKgi8woJ