Zázračná pilulka proti KORONAVÍRUSU? Liek má drasticky znížiť riziko závažného priebehu

V štúdii museli pacienti s koronavírusom s ľahkými až stredne ťažkými príznakmi, ktorí boli liečení placebom, ísť do nemocnice v 14,1 percenta prípadov do 29 dní alebo zomreli, vysvetlil Merck. V skupine pacientov, ktorí boli liečení liekom molnupiravir, to bolo 7,3 percenta, teda len asi polovica.

Čísla sú založené na vyhodnotení údajov od 775 pacientov s koronavírusom. Všetky subjekty mali najmenej jeden rizikový faktor, ktorý by pravdepodobne spôsobil závažný priebeh. V testovacej skupine, ktorá dostala liek Merck, nedošlo počas obdobia štúdie k žiadnym úmrtiam. Osem ľudí, ktorí dostávali placebo, medzitým zomrelo. Akcie Mercku vyskočili v piatok na trhu pred obchodovaním až o okolo osem percent.

Remdesivir je jediným oficiálne schváleným liekom na korónu v EÚ. Niektoré ďalšie sa však už používajú, napríklad dexametazón a protilátkové prostriedky.