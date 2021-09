Súd so sekretárkou z koncentračného tábora sa nezačal: 96-ročná žena je na úteku

V súčasnosti 96-ročná Irmgard Furchnerová pracovala ako sekretárka v nemeckom koncentračnom tábore Stutthof. Čelí obvineniam zo spoluúčasti na vraždách 10.000 ľudí. Pred začiatkom procesu žila v opatrovateľskom dome v meste Quickborn neďaleko Hamburgu.

"Furchnerová pomáhala zodpovedným v tábore pri systematickom zabíjaní židovských zajatcov, poľských partizánov a sovietskych ruských vojnových zajatcov vo funkcii stenografky a sekretárky veliteľa tábora," tvrdia prokurátori. Žena bola v tábore zamestnaná od júna 1943 do apríla 1945. Keď nastúpila, mala len 18 rokov. Napriek svojmu súčasnému pokročilému veku bola obžalovaná uznaná za zdravotne spôsobilú postaviť sa pred súd.

"Furchnerová vybavovala všetku korešpondenciu pre veliteľa SS Paula Wernera Hoppeho... Písala príkazy na deportáciu a popravu, ktoré jej diktoval Hoppe," povedal v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu NDR právnik Christoph Rückel. Furchnerovej obhajca Wolf Molkentin pred začiatkom procesu tvrdil, že nie je jasné, či jeho klientka vedela, aký osud čaká ľudí deportovaných do koncentračných táborov.

#UPDATE Former Nazi concentration camp secretary Irmgard Furchner, 96, failed to turn up for the start of her trial in Germany, with the judge issuing an arrest warrant for the "fugitive



📸 A judicial officer looks at his watch prior to a trial against Furchner pic.twitter.com/NxxyFxAo2S