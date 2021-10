KORONAVÍRUS Známa antivaxerka zverejnila poburujúce FOTO: To, čo urobila, vyvolalo zdesenie!

Sarah Millsová, matka troch detí z Nového Južného Walesu, ktorá mala viac ako 100 000 sledovateľov na Instagrame, TikToku a Facebooku, zverejnila obrázky na svojich účtoch, pretože v Sydney sa včera skončil lockdown.

Na fotografiách je vidieť, ako sa usmieva so svojimi deťmi a nosí žlté znaky v tvare Davidovej hviezdy. Hrdý symbol judaizmu, verzia, ktorú nacisti neslávne používali na identifikáciu židovského národa a jeho označenie ako „nepriateľa ľudu“.

Zdroj: Instagram/ sarahmills_amongstthestars

Použila symbol holokaustu

Tam, kde nacistické záplaty obsahovali slovo „Jude“ (v nemčine Žid), pani Millsová napísala „no vax“ a potom pripevnila hviezdy k jej a detským tričkám. "Od dnes už nemôžem vstupovať do reštaurácií, kaviarní, divadiel, kín, koncertov, múzeí, športových podujatí, bazénov, obchodov s oblečením alebo čohokoľvek, čo sa považuje za nepodstatné," napísala v titulku.

"Žijem v regionálnom Novom Južnom Walese (NSW), takže chvíľu sme žili slobodne až dodnes. Včera som mohol byť bezpečná pre verejnosť, dnes som hrozbou.“

V narážke na Dávidovu hviezdu na obrázku ďalej povedala, že „história sa opakuje“. Porovnala vládny plán NSW znovuotvorenia so zaobchádzaním so Židmi pod nacistickou vládou. Na inom obrázku, ktorý bol zverejnený včera, je vidieť, ako má pruhované pyžamo podobné židovským väzňom v nacistických táboroch smrti. Na obrázku bol nápis: „Väzeň 385968 sa hlási do služby“

Zdroj: Instagram/ sarahmills_amongstthestars

Vypla si účty

Zdá sa, že pani Millsová vypla všetky svoje účty na sociálnych sieťach. Obrázky však boli nasnímané a zdieľané členmi austrálskej židovskej komunity. Na to, čo videli, reagovali zdesene.

Doktor Dvir Abramovich, predseda komisie pre boj proti hanobeniu, poprednej organizácie občianskych práv, uviedol, že obrázky sú „nanajvýš škaredé a urážlivé“ a že sú „bagatelizáciou a znehodnotením holokaustu“.

"Aj keď je Sarah Millsová určite oprávnená vyjadriť svoj zásadný postoj k opatreniam, ktoré vlády štátov podnikli v reakcii na vypuknutie ochorenia Covid-19, je nanajvýš poburujúce porovnávať ich s obludnými pravidlami, ktoré uzákonila Hitlerova tretia ríša," povedal. "Nič v Austrálii sa nevyrovná ani len nepribližuje neopísateľným zverstvám, ktoré Hitler robil v priemyselnom meradle," zdôraznil

„Aby pani Millsová používala svoje deti a využívala neslávne známu žltú hviezdu, ktorú Židia boli nacistami nútení nosiť počas holokaustu, aby ich rýchlejšie identifikovali, potom dehumanizovali a nakoniec zavraždili, jednoducho preto, aby získala politický bod o povinnom očkovaní, je poburujúce a odporné."

Povedal, že nosenie žltých hviezd ukazuje na nevedomosť, čo sa skutočne stalo v nacistickom Nemecku, a vyzval pani Millsovú, aby sa ospravedlnila a „zastavila hrubú diskusiu“.

"Také hlúpe porovnávania ponižujú vraždy miliónov Židov a ďalších a sú historicky nepresné a extrémne," povedal. "Možno keby sa stretla s preživším holokaustu, pochopila by, ako veľmi sa mýli," dodal Abramovich.

Zdroj: Instagram/ sarahmills_amongstthestars

Millsová: Každý má právo na svoj názor

Millsovej stránky sociálnych médií sú nefunkčné, ale na svojom webe sa pani Millsová opisuje ako jedna z troch matiek, ktoré boli za svoje názory „na internete neúnavne šikanované“. „Som tvrdohlavá a otvorená, ale pevne verím, že každý má právo na svoj názor, a mali by sme jednoducho podporovať, aby sme sa v živote všetci mohli rozhodovať sami,“ napísala na webe.

Napriek odporu voči očkovacím látkam proti Covid-19 v niektorých častiach komunity sa NSW chystá stať sa jedným z najviac očkovaných regiónov na svete.

Zverejnené údaje poukazujú na obrovský nárast počtu očkovaní v tomto štáte v tomto týždni - to znamená, že je teraz veľmi pravdepodobné, že NSW do víkendu dosiahne svoj 80-percentný cieľ, pričom v pondelok sa majú zmierniť ďalšie pravidlá.

Reportér Kanála 9 v utorok zdieľal údaje, ktoré ukazujú, že 75,23 percent dospelých v štáte je teraz úplne očkovaných a 90,77 percenta dostalo prvú dávku.