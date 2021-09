Ceny plynu rekordne rastú: Energetická kríza a predzvesť vážnych problémov! Svet čaká krutá zima

Zásoby v Európe sú v tomto období na rekordne nízkej úrovni. Dodávky plynovodov z Ruska a Nórska sú obmedzené. To je znepokojujúce, pretože pokojnejšie počasie obmedzilo produkciu elektriny z veterných turbín a starnúce európske jadrové elektrárne sa postupne odstavujú z prevádzky alebo sú náchylnejšie k výpadkom. To zvyšuje dôležitosť plynu. Niet divu, že ceny plynu za posledný rok stúpli o takmer 500 percent a obchodujú sa blízko rekordných hodnôt.

Tento prudký rast donútil niektorých výrobcov hnojív v Európe obmedziť výrobu a očakáva sa, že ďalší ich budú nasledovať. Hrozí tak, že stúpnu náklady poľnohospodárom, čo potenciálne zvýši ceny potravín. V Británii už vysoké ceny energií donútili niekoľko dodávateľov ukončiť činnosť.

Počasie zohrá dôležitú rolu

Očakáva sa, že ceny zemného plynu ďalej porastú po celom svete aj v prípade, že chladné počasie na severnej pologuli bude také, ako je pre toto obdobie bežné. Energetické firmy a politici sa modlia za mierne teploty, pretože na zvýšenie dodávok je príliš neskoro. Výhľad rastu energetických nákladov v spojení s napätou situáciou v dodávateľských reťazcoch a cenami potravín na najvyššej úrovni za desať rokov by mohli vyvolať u viac centrálnych bankárov pochybnosti o tom, či rast inflácie je prechodný, ako teraz dúfajú. Obchodníci budú starostlivo rozoberať každú predpoveď počasia zverejnenú odteraz až do decembra.

Dovozcovia skvapalneného zemného plynu (LNG) v Ázii teraz platia rekordné ceny pre toto ročné obdobie, aby si zaistili dodávky, a niektorí sa obracajú na "špinavšie" palivá, ako uhlie a vykurovací olej, pre prípad, že by dodávky neboli dostatočné. To môže ohroziť plány vlád na ambicióznejšie ekologické ciele, pretože plyn pri spaľovaní vypúšťa približne o polovicu menej oxidu uhličitého než uhlie.

Problém má aj Čína

Čína, najväčší kupec zemného plynu na svete, dostatočne nedoplnil zásobníky, hoci podľa údajov colného úradu je dovoz takmer dvojnásobný v porovnaní s minulým rokom. Niekoľko čínskych provincií už poskytuje elektrinu priemyselným firmám na prídel, aby splnili ciele prezidenta Si Ťin-pchinga v oblasti energetickej účinnosti a zníženia znečistenia. Kríza v dodávkach by mohla výpadky ešte prehĺbiť, ak by sa úrady rozhodli prednostne dodávať plyn pre svietenie a vykurovanie domácností.

Ak čínske továrne budú musieť zápasiť s rozsiahlym výpadkom elektriny, vzrastú globálne ceny ocele a hliníka. Aby toho nebolo málo, krajina sa potýka aj s nedostatkom uhlia.

Ceny LNG raketovo stúpajú

Energetické podniky v Japonsku a Južnej Kórei sú z veľkej časti chránené vďaka dlhodobým kontraktom na LNG, ktorých cena je viazaná na ceny ropy. Aj tak spoločnosť Korea Electric Power 23. septembra oznámila, že prvýkrát za takmer osem rokov zvýši ceny elektriny. Náhle ochladenie by mohlo donútiť ďalšie energetické spoločnosti, aby sa vydali na spotový trh a nakúpili núdzové dodávky plynu za rekordne vysoké ceny. To sa stalo minulú zimu.

Náklady na zabezpečenie dodávok LNG vyvolali politickú roztržku v Pakistane. Opoziční politici tu požadujú prešetrenie nákupov štátneho dovozcu.

V Brazílii najnižší prietok v povodí rieky Paraná za takmer sto rokov znížil produkciu vodných elektrární a donútil energetické firmy spoľahnúť sa viac na plyn. Krajina zvýšila v júli dovoz plynu na rekord a účty za elektrinu rastú. Vzhľadom na to, že inflácia v krajine je už tak vysoká, mohlo by to znížiť šancu prezidenta Jaira Bolsonara na znovuzvolenie v budúcom roku.

Boj o dodávky LNG

Vo svete sa tak schyľuje k mohutnému súboju medzi Áziou, Európou, Blízkym východom a Južnou Amerikou o dodávky LNG od vývozcov ako Katar, Trinidad a Tobago a USA. "Máme obrovský dopyt od všetkých našich zákazníkov a bohužiaľ nemôžeme uspokojiť všetky," varoval tento mesiac katarský minister pre energetiku Saad Kaabí.

Americkí vývozcovia sú pripravení dodávať viac LNG než kedykoľvek predtým, pretože koncom roka budú uvedené do prevádzky nové projekty. Ale pretože viac plynu putuje do zahraničia, doma ho bude k dispozícii menej. Ceny plynu v USA sú síce výrazne nižšie ako v Európe a Ázii, aj tak sa obchodujú blízko najvyššej úrovne od roku 2014. Zásoby plynu sú potom pod päťročným sezónnym priemerom. Napriek tomu sa americkí ťažiari z bridlíc zdráhajú zvýšiť ťažbu kvôli obavám, že by to znížilo ich ziskovosť a odradilo investorov.

Združenie amerických priemyselných spotrebiteľov energie požiadalo americké ministerstvo pre energetiku, aby obmedzilo vývoz z USA, kým sa zásoby nevrátia na normálnu úroveň. To by mohlo ďalej zhoršiť nedostatok v zahraničí.

Ropa nie je zemný plyn

Priemerný človek predtým zvyčajne nevenoval príliš pozornosť vývoju trhových cien plynu. To nie je ako pri rope, kde rozhodnutie OPEC takmer okamžite ovplyvní to, koľko zaplatíme na benzínových pumpách. Tento rok v zime ale svet zrejme zistí, ako veľmi globálna ekonomika závisí na zemnom plyne.