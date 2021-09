FOTO Tisíce Talianov žiadali na demonštráciách podporovanie afganských žien

Medzi skupinami organizujúcimi protesty boli členovia Nadácie Pangea, ktorá 20 rokov pracuje na projektoch ekonomického rozvoja afganských žien, ale nakoniec ich pomáhala evakuovať z krajiny po prevzatí moci Talibanom v polovici augusta.

Oggi a Piazza del Popolo per dare solidarietà alle donne afgane. #nonlasciamolesole pic.twitter.com/q8PlNRMTqa

Na sobotňajšom proteste mali podporovatelia Nadácie Pangea na rukách nakreslené písmeno P. Bolo to rovnaké písmeno, aké mali na rukách napísané afganské ženy, aby ich bolo možné v chaotických týždňoch na kábulskom letisku rozoznať a evakuovať. Chaos vznikol, keď západné štáty končili svoju vojenskú misiu v Afganistane a práve vtedy Taliban rýchlo dobyl metropolu a prevzal moc.

"Musíme pokračovať v nátlaku, aby sa mohli ženy podieľať nielen na vzdelávaní, ale aj na politike svojej krajiny," uviedla na proteste v Ríme podpredsedníčka nadácie Simona Lanzoniová. "A musíme pokračovať v humanitárnych evakuáciách presne stanoveným spôsobom, pričom treba myslieť v prvom rade na všetky tie ženy, ktoré sa v auguste nemohli dostať na letisko, ale dnes sú v Afganistane naozaj ohrozené," dodala.

Ci vuole coraggio ad essere donna in #Afghanistan e ancora più coraggio a scendere in piazza contro il regime talebano per chiedere rispetto dei propri diritti. Prima avevano sogni e futuro ora solo incertezze #nonlasciamolesole pic.twitter.com/9j6PMVE8Wu