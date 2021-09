KORONAVÍRUS Nórsko sa od soboty vráti do normálu: Celoštátne uvoľňovanie opatrení

Nórska premiérka Erna Solbergová

Zdroj: TASR/AP/Terje Bendiksby/NTB Scanpix

OSLO - Nórsko od soboty 16.00 h zruší takmer všetky zostávajúce obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a život v krajine sa vráti do normálu. Oznámila to v piatok premiérka Erna Solbergová, ktorú citoval internetový denník The Local.