Dovolenka na Tenerife ako z nočnej mory: Žena (42) s rakovinou po príchode do hotela zažila absolútny šok

LONDÝN - Sue Connorová z Londýna sa už nevedela dočkať dovolenky na Kanárskych ostrovoch. Prežíva totiž veľmi ťažké obdobie, pretože trpí rakovinou mozgu. Keď ale dorazila do svojej vysnívanej destinácie, zažila obrovský šok, ktorý sa nedá nazvať inak ako nočnou morou.

Štyridsaťdvaročná Sue mala na ostrove Tenerife absolvovať týždennú dovolenku plnú oddychu a relaxu. Potrebovala ju ako soľ, lebo len nedávno sa dozvedela zdrvujúcu diagnózu, že má v hlave tumor. Lekár ju varoval, že už čoskoro môže v dôsledku toho prísť o zrak, preto si chcel ešte pred absolvovaním liečby užiť trochu slnka a mora. Keď ale konečne s kamarátkou dorazili do hotela Marina, ostali v šoku. Bol totiž opustený a zatvorený. Zúfalá žena v tej chvíli nemala veľmi na výber a odviezla sa autobusom na okraj mesta, kde si za dvadsať eur na noc prenajala apartmán. V ňom strávila celý týždeň, pretože čakala na spiatočný let domov.

Bolo to tam ako na stavenisku

Connorová po návrate do Británie okamžite kontaktovala cestovnú agentúru Teletext Holidays a chcela vedieť, prečo ju poslali do hotela, ktorý je už dávno zatvorený. "Mali sme rezervovaný štvorhviezdičkový hotel, ale keď sme prišli na miesto, vyzeralo to ako stavenisko. Zo stien trčali káble a v hotelových izbách bol strašný bordel. Bolo šesť hodín večer a nemala som kam inam ísť. Uviazla som tam aj s mojím nádorom na mozgu," opísala hroznú situáciu pre denník Daily Mirror.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Že niečo nie je v poriadku, začali kamarátky tušiť už po prílete na ostrov, keď sa na letisko nedostavil sprievodca, ktorého mali dohodnutého. Dorazil až po tom, ako mu zavolali a následne ich odviezol pred hotel Marina. Potom rýchlo odišiel preč. Keď si dvojica uvedomila, že v hoteli ich určite neubytujú, zašli do neďalekého baru, kde sa od miestnych dozvedeli, že hotel je zavretý už viac ako rok. Sue sa s ich pomocou podarilo pre seba nájsť náhradné ubytovanie, no minula naň všetko svoje vreckové. Dovolenka snov sa tak zmenila na absolútnu nočnú moru.

"Bola to dovolenka ako z pekla, nič horšie som si ani nevedela predstaviť. Domov som sa vrátila ešte viac vystresovaná než som bola pred odletom. To, čo sa mi stalo, je absolútne nefér a nekompetentné na každej možnej úrovni," okomentovala celú vec úbohá Sue. Cestovná agentúra sa zatiaľ k prípadu nevyjadrila.