Príbeh tajomnej ženy so stratou pamäte v Chorvátsku obletel svet: Daniela v článkoch známych médií!

Polícia pred týždňom zverejnila ženinu fotografiu a požiadala o pomoc s jej identifikáciou. Nájdená bola na najväčšom chorvátskom ostrove 12. septembra so známkami zranenia, ktoré však podľa kriminalistov neboli dôsledkom trestného činu. Potom bola v "stabilnom stave" prevezená do nemocnice v Rijeke.

Vyčerpaná a dezorientovaná

Podľa chorvátskych médií s úradmi komunikovala "dokonalou angličtinou". Nebola ale schopná uviesť svoje meno a nemala pri sebe akýkoľvek doklad totožnosti ani mobilný telefón. Noc pred nájdením strávila na skale blízko pobrežia, bola "vyčerpaná a dezorientovaná", uviedli miestni záchranári.

Hypotéza o Slovenke sa potvrdila

Z Chorvátska i cudziny sa zišlo niekoľko desiatok tipov, ktoré chorvátski policajti jeden po druhom preverovali. Hypotézu, že ide o slovenskú občianku na dovolenke v Chorvátsku, nakoniec potvrdili slovenské úrady. Nebolo potom už ťažké zistiť, že ide o Danielu A. z Trenčína. Chorvátska polícia ďalej oznámila, že naďalej pracuje na zistení toho, čo nálezu ženy so stratou pamäti predchádzalo.

Polícia obdržala viacero tipov

Rozhodujúci tip podľa denníka Jutarnji list prišiel od užívateľa sociálnej siete Reddit, ktorý snímku ženy nahral do programu Pim Eyes, ktorý vie na internete rozpoznať fotografie podobnej tej, ktorú je potrebné identifikovať. Zhodu so zverejnenou snímkou ​​ženy program našiel na sedem rokov starej fotografii v jednej reštaurácii v Los Angeles. Práve v Spojených štátoch údajne žena do roku 2015 žila.

