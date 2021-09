Tisíce Afgancov protestovali v Kandaháre proti Talibanu: Hnutie ďakuje svetu a vyzýva USA

Demonštranti sa podľa uvedeného predstaviteľa zhromaždili pred domom guvernéra v Kandaháre po tom, ako bolo približne 3000 rodín požiadaných o to, aby sa vysťahovali z armádnej kolónie, v ktorej doteraz bývali. Miestne médiá zverejnili zábery davov ľudí blokujúcich cestu, informuje Reuters. V zmienenej oblasti bývali najmä generáli vo výslužbe či iní príslušníci bezpečnostných síl so svojimi rodinami, pričom niektorí tam žili už takmer 30 rokov.

Od Talibanu teraz dostali tri dni na vysťahovanie sa, uviedol citovaný predstaviteľ. Taliban sa k správe pre médiá bezprostredne nevyjadril. Sporadické protesty voči Talibanu, ktorý ovládol 15. augusta hlavné mesto Kábul i celú krajinu, už viackrát vyústili do násilných potýčok a mali za následok smrť niekoľkých ľudí, uvádza Reuters. Dodáva však, že v prípade utorňajšej demonštrácie zatiaľ neboli hlásené násilné potýčky.

Vedenie Talibanu prisľúbilo, že akékoľvek pochybenia zo strany úradov prešetrí. Demonštrantom však zároveň nariadilo, aby vopred žiadali o povolenie na usporiadanie protestu. Organizácia Spojených národov v piatok varovala, že reakcia Talibanu na pokojné protesty v Afganistane je čoraz násilnejšia. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) upozornil v tejto súvislosti aj na násilie páchané na novinároch.

Katar odmieta niesť zodpovednosť za letisko v Kábule bez dohody s Talibanom

Katar varoval, že bez "jasných dohôd" so všetkými zúčastnenými stranami, vrátane Talibanu, nepreberie zodpovednosť za prevádzku letiska v Kábule. V utorok o tom informovala agentúra AFP. "Musíme sa uistiť, že všetko bude vyriešené veľmi jasne. V opačnom prípade nie sme schopní prevziať zodpovednosť za (prevádzku) letiska," povedal počas tlačovej konferencie šéf katarskej diplomacie šejk Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.

Dauha sa po odchode amerických jednotiek z Afganistanu stala kľúčovým partnerom Talibanu v otázke obnovy prevádzky letiska, pripomenula AFP. Lietadlá spoločnosti Qatar Airways uskutočnili už viacero letov do Kábulu. Z krajiny odviezli držiteľov zahraničných pasov, ale aj Afgancov, ktorí nestihli odísť počas augustovej evakuácie. V Kábule pristál v pondelok aj prvý zahraničný komerčný let od prevzatia moci Talibanom. Išlo o lietadlo pakistanských aerolínií PIA. Podľa analytikov bude obnovenie pravidelných komerčných letov kľúčovým testom pre Taliban, ktorý opakovane sľúbil, že umožní Afgancom s požadovanými dokumentmi slobodne opustiť krajinu.

"Momentálne sa o štatúte letiska ešte rokuje, pretože potrebujeme dosiahnuť dohodu, ktorá bude pre všetky strany jasná a ktorá zadefinuje, kto sa bude starať o technické aspekty prevádzky a kto sa bude starať o bezpečnostné aspekty," doplnil katarský minister zahraničných vecí. Katar nevylučuje spoluprácu s ďalšími krajinami. Doteraz vraj o tejto téme diskutoval len s Tureckom. Kábulské letisko bolo značne poškodené počas chaotickej evakuácie viac ako 120.000 ľudí, ktorá sa skončila 30. augusta stiahnutím všetkých amerických vojakov z Afganistanu.

Turecko podľa Erdogana nie je schopné zvládnuť nových utečencov z Afganistanu

Turecko nie je schopné riešiť možnú novú vlnu utečencov z Afganistanu. Povedal to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas utorkového telefonického rozhovoru s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, informovala agentúra AP. "Prezident Erdogan zdôraznil, že Turecko nemá kapacitu zvládnuť nové migračné bremeno," uviedlo vo vyhlásení komunikačné oddelenie kancelárie tureckého prezidenta.

Nemecko a ďalšie členské krajiny EÚ by podľa Erdogana krajinám susediacim s Afganistanom mali poskytnúť pomoc. Turecký prezident dodal, že nikto by nechcel opätovne zažiť situáciu podobnú roku 2015, keď sa na grécke ostrovy z neďalekého tureckého pobrežia dostali člnmi státisíce utečencov. V Turecku žije najväčšia populácia utečencov na svete vrátane 3,7 milióna Sýrčanov, píše AP. Turecko je znepokojené v súvislosti s možným prílivom utečencov z Afganistanu, ktorí utekajú pred hnutím Taliban.

V tureckej spoločnosti začínajú prevládať protimigrantské postoje, pretože krajina má problémy v oblasti hospodárstva, ktoré sa ešte zhoršuje pandémia koronavírusu, konštatuje AP. Turecko v roku 2016 podpísalo s EÚ dohodu, ktorej cieľom bolo zastaviť vlnu migrantov smerujúcich do Európy, pripomína AP. Turecko malo prijímať z gréckych ostrovov migrantov, ktorých žiadosť o azyl tam zamietli. EÚ mala výmenou za to poskytovať Ankare finančnú podporu a umožniť tureckým občanom pobyt v EÚ bez potreby víz. Erdogan nemeckému prezidentovi povedal, že EÚ by mala "urýchlene podniknúť kroky" s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tejto dohody.

Taliban sa poďakoval svetu za sľúbenú pomoc a vyzval USA, aby ukázali srdce

Hnutie Taliban sa v utorok poďakovalo svetu za prisľúbenie stámiliónov dolárov na núdzovú pomoc Afganistanu a vyzvalo Spojené štáty, aby v budúcich kontaktoch ukázali "srdce". V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP. Úradujúci minister zahraničných vecí talibanského režimu Amír Chán Muttakí na tlačovej konferencii povedal, že Taliban minie venované peniaze múdro a využije ich na zmiernenie chudoby. Vyjadril sa tak deň po tom, čo Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že darcovské krajiny prisľúbili Afganistanu pomoc v celkovej výške 1,2 miliardy dolárov.

Afganistan 15. augusta nečakane ovládlo radikálne hnutie Taliban, a to počas sťahovania amerických vojakov z krajiny, kde boli prítomní 20 rokov. Taliban vládol v Afganistane už v rokoch 1996 – 2001 a jeho režim bol brutálny. Vtedy poskytoval útočisko teroristickej sieti al-Káida, ktorá sa prihlásila k útokom na USA z 11. septembra 2001. "Islamský emirát sa bude zo všetkých síl snažiť dať túto pomoc ľuďom v núdzi úplne transparentným spôsobom," vyhlásil Muttakí. Takisto požiadal Washington, aby prejavil vďačnosť Talibanu za to, že umožnil Spojeným štátom minulý mesiac dokončiť sťahovanie vojakov a evakuáciu vyše 120.000 ľudí. "Amerika je veľká krajina, musí mať veľké srdce," doplnil minister.

V utorok tiež vyhlásil, že vláda Talibanu ostáva verná svojim sľubom, že nedovolí militantom využívať územie Afganistanu na útoky proti iným, píše agentúra AP. Muttakí na svojej prvej tlačovej konferencii odvtedy, čo Taliban vytvoril pred týždňom dočasnú vládu, neuviedol časový rámec, ako dlho bude táto vláda úradovať, a ani to, či bude nakoniec otvorená aj voči iným frakciám, menšinám alebo ženám.

Pri otázke o možnosti volieb Muttakí požiadal ostatné krajiny, aby nezasahovali do vnútorných záležitostí Afganistanu. Vo vlani podpísanej dohode s USA sa Taliban zaviazal, že preruší vzťahy s al-Káidou a ďalšími militantnými skupinami a zaistí, že nebudú z afganského územia ohrozovať ostatné krajiny. Muttakí na otázku o tejto dohode odpovedal: "Nedovolíme nikomu a ani žiadnym skupinám, aby našu pôdu využili proti nejakej krajine." Je to prvýkrát, čo člen vlády potvrdil záväzok dodržať tento sľub Talibanu.