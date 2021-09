Americký prezident pred výročím teroristických útokov vyzdvihol jednotu USA

"V dňoch, ktoré nasledovali po 11. septembri 2001, sme videli hrdinstvo všade, na očakávaných i neočakávaných miestach. Videli sme tiež niečo veľmi zriedkavé: skutočný pocit národnej jednoty," povedal Biden v piatok večer v odkaze na sociálnej sieti.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb