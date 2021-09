Vodca (†30) hnutia proti rúškam podľahol covidu: Zostali po ňom tri deti a tehotná manželka

Wallace organizoval v júli 2020 protest spolu s ďalšími rovnako zmýšľajúcimi obyvateľmi proti rúškam a ďalším opatreniam proti šíreniu koronavírusu. "Nie sme spokojní so súčasnou situáciou v USA," vyhlasoval. Neskôr napísal listy do miestnych škôl, aby zrušili všetky reštrikcie.

Lenže dobehol ho osud a sám podľahol covidu. "Miloval svoju rodinu, svoje dievčatká miloval nadovšetko," napísala jeho manželka Jessica na stránke GoFundMe. Choroba mala u neho ťažký priebeh a zasiahla jeho pľúca. V nemocnici strávil mesiac, značné obdobie z toho bol v bezvedomí, píše britský The Guardian.

"Jeho odchod bol pokojný. Navždy bude žiť v našich srdciach a spomienkach," uviedla Wallaceová.

Prvé príznaky začal pociťovať 26. júla, ale odmietal ísť na test aj do nemocnice. Sám sa chcel vyliečiť vysokými dávkami c vitamínu, acylpyrinom a ivermektinom, vysvetlila Wallaceová. Ivermektin nie je odporúčaný odborníkmi na liečbu covidu. Je to antiparazitikum používané veterinármi pre dobytok a kone.

Na konci júla už nebolo inej cesty, len ho previezť do nemocnice. Tam bol napojený na pľúcnu ventiláciu a o týždeň upadol do kómy.

"Môj muž nebol dokonalý človek, ale svoju rodinu miloval. Tým, ktorí mu priali smrť, by som rada povedala, že je mi veľmi ľúto, že vás jeho názory zranili alebo pohoršili. Modlila som sa za to, aby skúsenosť s covidem zmenila jeho perspektívu," napísala Wallaceová.