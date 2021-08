Zbraň, ktorou bol zastrelený Billy Kid, vydražili za neuveriteľnú sumu

Experti odhadovali, že bude vydražený za dva až tri milióny dolárov. Revolver zakúpil prostredníctvom telefonickej účasti na dražbe anonymný záujemca, uviedla aukčná spoločnosť Bonhams. Podľa jej vyjadrenia predstavuje suma 6,03 milióna dolárov svetový aukčný rekord za akúkoľvek strelnú zbraň.

Spoločnosť označila zbraň za "najikonickejší predmet raného Divokého západu". Billyho Kida (vlastným menom Henry McCarty) ňou v roku 1881 zastrelil šerif Pat Garrett. Revolver pochádzal zo zbierky texaských manželov, ktorí kolekciu strelných zbraní z Divokého západu zostavovali približne 50 rokov.

Gun that killed Billy the Kid sells for $6 million https://t.co/MelhoFpGQ5 pic.twitter.com/iV3YvGzeYe