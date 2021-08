Chaos pred letiskom v Kábule: V tlačenici zahynulo niekoľko ľudí, Spojené štáty sú v kontakte s Talibanom

V prípade tohto typu lietadla ide o nový rekord v počte pasažierov. Informovali o tom samotné americké vzdušné sily, ktoré v sobotu citovala tlačová agentúra AP. Veliteľstvo leteckej prepravy vzdušných síl (AMC) v piatok v krátkom vyhlásení napísalo, že pôvodný počet pasažierov v lietadle C-17, ktoré odštartovalo z afganského hlavného mesta Kábul uplynulú nedeľu, bol stanovený na 640, ale do tohto údaju nebolo omylom zahrnutých 183 detí sediacich na kolenách dospelých ľudí.

Vo vyhlásení sa tiež uvádzalo, že správny počet 823 pasažierov je rekord v prípade strategického transportného lietadla C-17. Z letiska v Kábule odštartovalo, keď radikálne hnutie Taliban nečakane rýchlo vpadlo do mesta a prevzalo moc v krajine. To prinútilo tisíce Afgancov a cudzincov ponáhľať sa na letisko a snažiť sa opustiť krajinu - niektorým sa podarilo dostať na vzletovú dráhu.

Pred letiskom v Kábule je chaos

Spojené štáty vyzvali v sobotu svojich občanov v Afganistane, aby necestovali na medzinárodné letisko Hámida Karzaja v Kábule z dôvodu "potenciálnych bezpečnostných hrozieb", informovala agentúra AFP. Spravodajca britskej stanice Sky News videl, ako pred letiskom vypukla panika a tlačenica, pri ktorej zahynulo niekoľko ľudí.

"Dnes sa to v okamihu zmenilo na chaos. V priebehu niekoľkých minút išlo o núdzovú situáciu, ktorá nemala nič spoločné s procesom; vojaci odrazu museli zachraňovať životy. V prednej časti radu boli ľudia ušliapaní na smrť," opísal situáciu spravodajca Sky News Stuart Ramsay, ktorý sa nachádza na letisku. Presný počet obetí sobotňajšej tlačenice však zatiaľ nie je známy.

"Vzhľadom na potenciálne bezpečnostné hrozby pred bránou kábulského letiska odporúčame občanom USA, aby sa v tomto čase vyhýbali cestovaniu na letisko a vyhýbali sa vstupnej bráne letiska, pokiaľ od zástupcu vlády USA nedostanú iný pokyn," píše sa vo vyhlásení americkej ambasády v Afganistane. Evakuácia z afganskej metropoly Kábul patrí podľa amerického prezidenta Joea Bidena medzi najväčšie a najťažšie vzdušné mosty v dejinách.

Zdroj: SITA/AP Photo/Muhammad Sajjad

Sme v pravidelnom kontakte s Talibanom, tvrdí Pentagón

Spojené štáty sú v pravidelnom kontakte s vedúcimi predstaviteľmi afganského hnutia Taliban, "najmä s tými, ktorí majú na starosti kontrolné stanoviská," povedal v sobotu hovorca amerického ministerstva obrany (Pentagón) John Kirby. Informovala o tom britská stanica Sky News. V reakcii na otázku o bezpečnostných hrozbách v Kábule Kirby uviedol, že v meste existuje "celý rad" hrozieb. USA sa však budú aj naďalej sústrediť na evakuáciu, pričom plánujú z Afganistanu dostať "čo najviac ľudí čo najrýchlejšie," dodal Kirby.

Pentagón zároveň potvrdil, že počas uplynulých 24 hodín bol vstup na letisko niekoľkokrát "krátkodobo" zatvorený. Kirby odmietol poskytnúť podrobnosti o bezpečnostnej hrozbe, v dôsledku ktorej americká ambasáda v Afganistane odporučila v sobotu občanom USA vyhnúť sa letisku. Povedal však, že odporúčanie má zaistiť, "aby bol pohyb (ľudí) pri letisku bezpečný a usporiadaný". Letisko je momentálne otvorené, dodal Kirby. Predstaviteľ Talibanu medzitým uviedol, že hnutie sa počas víkendu "snaží zlepšiť situáciu a zabezpečiť hladký odchod".

Zdroj: SITA/AP Photo/Muhammad Sajjad

Americký generálmajor William Taylor priblížil, že bezpečnosť letiska v Kábule zabezpečuje 5200 vojakov. Za uplynulých 24 hodín odletelo z Kábulu šesť vojenských lietadiel C-17 a šesť charterových lietadiel s dokopy 3800 osobami na palube. USA presídlili z Afganistanu od konca júla 22.000 ľudí, 17.000 z nich od začiatku súčasnej evakuačnej misie. Približne 2500 z týchto 17.000 osôb sú americkí občania.

Zdroj: SITA/AP Photo/Muhammad Sajjad

Taliban v Kábule nepúšťa do úradov Afgancov, ktorí sa vracajú do práce

Afganským vládnym zamestnancom v Kábule zabránili v sobotu militanti z hnutia Taliban vrátiť sa do práce, bol to pritom prvý deň pracovného týždňa. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. Odvtedy, čo radikálne islamistické hnutie pred šiestimi dňami prevzalo moc v Afganistane, sú vládne budovy, banky, pasové oddelenia, školy a univerzity väčšinou stále zatvorené. Posledných niekoľko dní funguje iba malý počet súkromných telekomunikačných spoločnosti. "Išiel som dnes ráno do úradu, ale členovia Talibanu, ktorí stáli pri vchode, nám povedali, že nedostali žiadne príkazy znovu otvoriť vládne úrady," opísal situáciu vládny zamestnanec Hamdulláh. "Povedali nám, aby sme sledovali televíziu alebo počúvali rádio, kde bude zverejnený oznam, kedy sa pracoviská otvoria," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jafar Khan

Taliban po stiahnutí amerických a zahraničných síl z Afganistanu nečakane rýchlo obsadil metropolu Kábul a prevzal moc. Taký náhly vývoj situácie ohromil svet. V chaose po páde afganskej vlády je jednou z hlavných obáv Afgancov to, či budú ďalej dostávať plat. Väčšina ciest v hlavnom meste Kábul bola do veľkej miery prázdna, keďže Taliban má na nich rozmiestnené kontrolné stanovištia a militanti tam hliadkujú. Cesty vedúce k ministerstvu zahraničných vecí v center Kábulu boli takisto uzatvorené, uviedol pre AFP zamestnanec ministerstva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jafar Khan

"Nikomu nedovoľujú vojsť do budovy ministerstva," povedal zamestnanec pod podmienkou zachovania anonymity. "Jeden z talibov mi dokonca odporučil, aby som počkal, kým nebude vymenovaný nový minister a riaditelia oddelení," dodal. Zatvorený bol aj devízový trh, keďže čakal na inštrukcie od centrálnej banky, uviedli obchodníci. Ďalší zamestnanec mestskej radnice v Kábule vyhlásil, že bol sklamaný, že Taliban neotvoril úrady. "Prišiel som s veľkou nádejou, ale odišiel som sklamaný," dodal. Zamestnanci ministerstva pre obnovu vidieka v Kábule však mohli vojsť do budovy, keď sa preukázali dokladom totožnosti, informoval jeden zamestnanec.

Predstavitelia Afganistanu a Pandžšíru diskutovali o budúcnosti tejto provincie

Vodca afganskej Najvyššej rady pre národné zmierenie (HCNR) Abdulláh Abdulláh rokoval s vedúcimi predstaviteľmi Pandžšíru o budúcnosti tejto jedinej provincie, ktorú dosiaľ nedobylo hnutie Taliban. Abdulláh Abdulláh sa stretol s kmeňovými staršinami, náboženskými učencami, predstaviteľmi a veliteľmi z provincie Pandžšír. Na Twitteri o tom informoval samotný Abdulláh s tým, že diskutovali o "súčasnom vývoji v krajine a spôsoboch podpory mieru a stability". Prominentní predstavitelia Pandžšíru nedávno avizovali, že neuznajú talibov ako legitímnych vodcov Afganistanu.

Afganský veľvyslanec v Tadžikistane Záhir Aghbár vyhlásil v stredu, že Pandžšír bude slúžiť ako pevnosť odboja pod vedením viceprezidenta Amrulláha Sáliha, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny. Hnutie Taliban, ktoré v nedeľu ovládlo väčšinu krajiny, nedobylo Pandžšír ani počas svojej vlády v rokoch 1996 – 2001, a to aj napriek tomu, že provincia je od hlavného mesta Kábul vzdialená len približne 100 kilometrov. Pandžšír totiž leží v hornatom údolí, ktorého vchod je úzky a tým pádom sa dá pomerne ľahko brániť, analyzuje DPA.Talibovia v ostatných mesiacoch vykonali útoky v takmer všetkých afganských provinciách, v Pandžšíre však len zriedkavo, všíma si DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jafar Khan

Pandžšír bol domovom Ahmada Šáha Masúda, veliteľa protitalibanskej Severnej aliancie podporovanej Spojenými štátmi. Jeho vraždu, ktorá sa odohrala 9. septembra roku 2001 - len dva dni pred teroristickými útokmi na USA - mali na svedomí Taliban a teroristická sieť al-Káida, pripomína DPA. Jedným z jeho najbližších spojencov bol práve súčasný šéf HCNR Abdulláh Abdulláh. Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.

Leyenová vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo afganských utečencov

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v sobotu medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo afganských utečencov. Uviedla to počas návštevy španielskeho prijímacieho strediska pre osoby evakuované z Afganistanu. Informovala o tom agentúra AP. "Presídlenie zraniteľných ľudí je nanajvýš dôležité. Je to naša morálna povinnosť," povedal Leyenová v stredisku zriadenom na vojenskej základni pri meste Torrejón de Ardoz. V sprievode španielskeho premiéra Pedra Sáncheza s ňou boli aj predseda Európskej rady Charles Michel a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.

Zdroj: SITA/AP/Aris Oikonomou

"Som vďačný Španielsku, že zriadilo zariadenie na dočasné prichýlenie afganských spolupracovníkov EÚ a ich rodín. Pomáhate im, zároveň však pomáhate aj EÚ plniť svoju morálnu povinnosť," napísal Michel na Twitteri. Zriadenie legálnych a bezpečných trás z Afganistanu pre tých, ktorí potrebujú ochranu, musí byť podľa Leyenovej prioritou virtuálneho summitu krajín G7, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň. Dve lietadlá už doviezli do tohto zariadenia, ktoré má podľa Sáncheza kapacitu 800 osôb, 158 Afgancov, ktorí spolupracovali so Španielskom a ich rodiny. Tretí let s ďalšími 110 pasažiermi už odletel z Kábulu do Dubaja, odkiaľ evakuované osoby poletia do Madridu.

Na vojenskej základni zároveň pristávajú aj lety Európskej služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) s ľuďmi, ktorých evakuujú iné členské krajiny EÚ. Predstavitelia Únie a Španielska si však uvedomujú, že najväčšou prekážkou je pre ľudí v Kábule samotný presun na letisko, komentuje AP. Madrid potvrdil, že na ich letoch boli prázdne miesta. "Je to veľmi ťažká situácia, ktorá sa každých pár minút mení, ale intenzívne sa pracuje na tom, aby sme túto veľmi ťažkú situáciu čo najlepšie zvládli," povedala Leyenová.

RSF vyzývajú USA na vytvorenie plánu na evakuáciu afganských novinárov

Organizácia na ochranu novinárov Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala v sobotu amerického prezidenta Joea Bidena, aby vytvoril "špeciálny plán na evakuáciu ohrozených afganských žurnalistov" z metropoly Kábul, ktorá je pod kontrolou militantného hnutia Taliban. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Podľa organizácie RSF sa v súčasnosti zdá, že USA sa starajú iba o evakuáciu "svojich vlastných občanov a bývalých zamestnancov". "Toto bráni evakuácii tých ľudí na zoznamoch osôb v citlivej situácii, ktorí sú v ohrození," dodala organizácia. "Dostávame desiatky a desiatky naliehavých žiadostí o evakuáciu," vyhlásil šéf RSF Christophe Deloire. "Problémom dnes nie je dostať vízum alebo sedadlo v lietadle - týmto ľuďom treba umožniť vôbec sa dostať do lietadla," vysvetlil Deloire.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jafar Khan

Táto mimovládna organizácia vyzýva USA, aby odložili ukončenie svojej vojenskej operácie na letisku v Kábule dovtedy, kým sa do lietadiel nedostanú novinári a ľudskoprávni aktivisti z rôznych krajín a organizácií. "Bude fyzicky nemožné dokončiť evakuáciu všetkých týchto veľmi ohrozených ľudí, vrátane afganských novinárov, do 31. augusta," doplnili RSF.

"V stávke je povesť Spojených štátov ako ochrancu slobody tlače a ľudských práv," uviedol Deloire. Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) oznámila, že dostala "stovky žiadostí o pomoc" od afganských žurnalistov, väčšinou od žien, ktoré prežívajú "paniku a strach". Taliban v stredu hľadal novinára z rozhlasovej a televíznej stanice Deutsche Welle (DW). Ten sa však už nachádza v Nemecku, a tak militanti zastrelili člena jeho rodiny a vážne zranili ďalšieho príbuzného, uviedla nemecká rozhlasová stanica.