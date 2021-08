Európa sa zmieta v extrémnych horúčavách: Na Sicílii namerali nový rekord, neuveriteľných 48,8 stupňa!

Taliansko

Oberhuber podľa vlastných slov telefonoval s technikmi v Syrakúzach, aby mu potvrdili výsledky meraní. Ako uviedli, "nie je dôvod o meraní pochybovať". Spomínaná stanica patrí do siete staníc Sicílskej agrometeorologickej informačnej služby (SIAS).

Zdroj: weatheronline.co.uk

Predtým, než bude tento rekord oficiálne uznaný, musí ho ešte overiť výbor Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Potrebné je preskúmať prístrojové vybavenie a okolnosti merania vrátane toho, či boli v okolí zaznamenané podobne vysoké teploty. Extrémnu horúčavu spôsobil silný teplý vietor föhn.

Zdroj: TASR/AP/Salvatore Cavalli

Doterajší oficiálny európsky teplotný rekord, ktorý uznáva WMO, bol zaznamenaný v júli 1977 v Aténach a má hodnotu rovných 48 stupňov Celzia. Ako pripomína agentúra AFP, Sicília drží od roku 1999 "neoficiálny" teplotný rekord 48,5 stupňa Celzia.

Zdroj: TASR/AP/Salvatore Cavalli

Mimoriadne horúčavy v Taliansku spôsobuje subtropická oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá dostala v anglosaskej jazykovej oblasti meno Lucifer. Vo štvrtok sa zvýši na desať počet talianskych miest, ktoré v dôsledku možného vplyvu horúčav na zdravie obyvateľstva vyhlásia najvyšší stupeň varovania. Okrem iných sa bude týkať miest Terst, Bologna, Bari, Palermo, ako aj metropoly Rím.

Zdroj: TASR/AP/Salvatore Cavalli

Denník Der Kurier pripomína, že v dôsledku vlny horúčav vypuklo v uplynulých dňoch a týždňoch v stredomorských krajinách mnoho lesných požiarov, ktoré sa dostali mimo kontroly. Najviac postihnuté je Grécko, požiare sa však šíria i v lesoch, na poliach a čiastočne i v blízkosti obývaných oblastí Talianska. Riziko vzniku lesných požiarov je naďalej vysoké i pre pretrvávajúce sucho a silný vietor.

Španielsko

Až na 40 stupňov vystúpili teploty v stredu v južných a stredných oblastiach Španielska, uviedla agentúra EFE. Veľmi teplé budú do konca týždňa noci i rána. V niektorých častiach krajiny by od štvrtka mali teploty vystúpiť na 44 stupňov Celzia. Podľa hovorcu španielskej meteorologickej služby Aemet čakajú Španielsko "extrémne a na toto letné obdobie nezvyčajne vysoké teploty".

Zdroj: SITA/AP Photo/Paul White

Veľmi dôrazné varovanie pred horúčavami začne od štvrtka platiť v Katalánsku a Aragónsku. V ďalších ôsmich regiónoch, vrátane Andalúzie či Madridu, to bude dôrazné varovanie. Horúčavy by mali ušetriť len severovýchodné regióny, ako sú Galícia či Kantábria. Ministerstvo zdravotníctva varovalo pred komplikáciami hlavne seniorov a ľudí so zdravotnými problémami.

Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval "k maximálnej spolupráci a opatrnosti" pri prevencii lesných požiarov a ochrane životného prostredia. Poukázal na veľmi vážnu situáciu v Taliansku, Turecku a Grécku, kde pomáhajú aj slovenskí hasiči. V Španielsku je situácia zatiaľ výrazne priaznivejšia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Paul White

Veľký príliv teplého vzduchu z Afriky do Španielska a Talianska spôsobuje tlaková výš nad Stredozemným morom, ktorej talianske médiá dali názov Lucifer. Okrem horúčav sa v Španielsku očakáva tiež piesočný prach zo Sahary.

Chorvátsko

Hasiči dnes majú plné ruky práce aj pri chorvátskom meste Vrpolje v Šibenicko-kninskej župe. Podľa informácií z operačného strediska 112 vypukol požiar najskôr pri železničnej stanici a potom sa rozšíril do borovicového lesa. Bojuje s ním 43 hasičov, 16 vozidiel a dve lietadlá. Informoval portál sibenik.in.