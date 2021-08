Varovanie pred mimoriadnymi horúčavami: V Taliansku sa môžu teploty vyšplhať až do 48 stupňov

Talianske ministerstvo zdravotníctva varovalo pred negatívnymi dôsledkami horúčav na zdravie všetkých skupín obyvateľstva vrátane zdravých ľudí, rizikových skupín, starších ľudí i detí. Podľa predpovedí by sa mali teploty v častiach južného Talianska vyšplhať až do 48 stupňov Celzia. Do takejto výšky ich vyženie subtropická oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá dostala v anglosaskej jazykovej oblasti meno Lucifer.

Na pohotovostiach v nemocniciach hlavného mesta Rím ošetrovali starých ľudí, ktorí trpeli akútnym nedostatkom tekutín. V dôsledku horúčav začali Taliani masovo nakupovať predovšetkým do klimatizácie a stúpa aj konzumácia zmrzliny, píše APA.