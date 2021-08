KORONAVÍRUS Školy zisťujú od rodičov záujem o testovanie na začiatku školského roka

BRATISLAVA - Školy v týchto dňoch zisťujú od rodičov žiakov záujem o testovanie na začiatku nového školského roka 2021/2022. Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy.

Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť testovania PCR kloktacími testami. Školy musia potrebný počet testov objednať do 26. augusta do 10.00 h. Ako sa uvádza v prehľade opatrení školského semaforu, v školskom roku 2021/2022 sa distribúcia testov na školy začne od 30. augusta, pričom deň realizácie a zberu testov dohodne škola s dodávateľom testov. Samotné testovanie sa bude realizovať od 2. do 5. septembra. Rezort školstva upozorňuje, že možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní či tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Druhou možnosťou je domáce samotestovanie antigénovými testami. Rezort školstva ho odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie. Školy zisťujú v týchto dňoch záujem rodičov o samotestovanie, pričom objednávanie potrebného počtu testov školami na okresných úradoch bude 26. augusta. Školy budú môcť vyzdvihnúť testy na okresných úradoch od 30. augusta a následne odovzdajú testy rodičom. "V prípade pozitívneho výsledku samotestovania antigénovým testom žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok," uvádza sa v materiáloch rezortu školstva.

Ministerstvo školstva uvádza, že žiaci stredných škôl, vrátane osemročných gymnázií, špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl, môžu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania antigénovými testami. V novom školskom roku 2021/2022 sa školy nebudú zatvárať plošne, vyžadovať sa nebude ani test na nový koronavírus. V prípade pozitívneho prípadu sa bude postupovať podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.