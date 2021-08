KORONAVÍRUS Analytik sa obáva, že plánované dobrovoľné samotestovanie nezafunguje

"Takéto testovanie bude nepresné a množstvo rodičov ho z rozličných dôvodov nevyužije. Skôr treba školám za určitých podmienok poskytnúť možnosť realizovať PCR testovanie kloktacími testami," poznamenal analytik. Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, poskytnú prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

Dobrovoľné testovanie kloktacími testami by sa malo podľa jeho slov uskutočniť ešte pred začiatkom školského roka a nie na jeho začiatku, ako plánuje ministerstvo. "Počas prvých dní školského roka už totiž dochádza ku kontaktom medzi deťmi, a tak sa môže stať, že už na začiatku školského roka pôjdu niektoré triedy do karantény. Pritom by sa tomu dalo vyhnúť," uviedol. Pozitívne podľa Rehúša je, že školy budú môcť byť otvorené aj v okresoch s najvyšším stupňom ohrozenia. "Zdá sa, že azda v závere pandémie začíname uplatňovať princíp, ktorý sme mali zaviesť už na začiatku," skonštatoval.

Ako ďalej tvrdí, oceniť možno aj to, že podľa nových pravidiel by už nemalo dochádzať k zatváraniu celých škôl, ale len jednotlivých tried, v ktorých sa vyskytne potvrdený pozitívny prípad. "Bude však nutné zabezpečiť, aby žiaci nemuseli byť v karanténe celých 14 dní, ale po negatívnom teste vykonanom na piaty deň mohli ísť naspäť do školy," povedal. "Finančné prostriedky na zabezpečenie protipandemických opatrení, ktoré ministerstvo pošle jednotlivým školám, sa javia ako nedostatočné," uviedol Rehúš. Zvlášť problematický je podľa neho jednotný príspevok 150 eur pre všetky materské školy, ktorý nebude postačovať najmä väčším materským školám.

Kľúčové však podľa Rehúša bude zabezpečiť, aby každé dieťa, ktoré sa nakoniec ocitne v karanténe, malo prístup k vzdelávaniu. "Predovšetkým treba vytvoriť lepšie podmienky na prezenčnú výučbu v malých skupinách detí či poskytnúť technologické zariadenia deťom, ktoré ich nemajú," uzavrel. V novom školskom roku 2021/2022 sa školy nebudú zatvárať plošne, vyžadovať sa nebude ani test na nový koronavírus. V prípade pozitívneho prípadu sa bude postupovať podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.