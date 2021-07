Najnovšie odhalenie vedcov: KORONAVÍRUS sa stal globálnou pohromou kvôli jedinej veci!

Zdá sa, že zmenou kľúčového vírusového proteínu koronavírus nadobudol dnešnú podobu, a síce je schopný infikovať nielen zvieratá, ale aj ľudí. Táto mutácia pomáha vírusovému proteínu silne sa zachytiť na ľudskú verziu hostiteľského proteínu nazývaného ACE2, ktorý vírus používa na vstup a infikovanie buniek, uvádzajú vedci vo vedeckom časopise Cell. Táto schopnosť viazať sa na ľudské bunky bola silnejšia u mutovaného vírusu ako u iných koronavírusov, ktorým zmena chýbala. Mutovaný vírus sa navyše lepšie replikuje v laboratórnych ľudských pľúcnych bunkách než predchádzajúce verzie vírusu. "Bez tejto mutácie si nemyslím, že by sa pandémia stala takou masívnou, akou sa stala," povedal James Weger-Lucarelli, virológ univerzity Virginia Tech v Blacksburgu.

Zdroj: Getty Images

Odkiaľ presne koronavírus pochádza, je stále záhadou, ktorú sa vedci pokúšajú odhaliť. Ale zistiť, ako živočíšny vírus získal schopnosť infikovať ľudí, by mohlo výskumníkom pomôcť vyvinúť spôsoby, ako zabrániť tomu, aby sa to znova opakovalo, napríklad pomocou antivirotík alebo vakcín, prezradil Weger-Lucarelli. Nové zistenia naznačujú, že mutácia je dôležitá, ale "je to potenciálne jedna z viacerých zmien, ktoré umožnili skok zo zvierat na ľudí", povedal Andrew Doxey, výpočtový biológ z University of Waterloo v Kanade, ktorý sa do štúdie nezapojil.

Zdroj: Getty Images

V štúdii Weger-Lucarelli a kolegovia analyzovali viac ako 182 000 genetických plánov koronavírusu a hľadali príznaky mutácií, ktoré by mohli vírusu pomôcť prispôsobiť sa a šíriť medzi ľuďmi. Výskumníci porovnali zmeny v stavebných blokoch a aminokyselinách proteínového vírusu so štyrmi koronavírusmi z netopierov a pangolínov, ktoré neinfikujú ľudí. Vedci určili jednu výmenu, ktorá nahradila aminokyselinu treonín nachádzajúcu sa v živočíšnych vírusoch, za aminokyselinu alanín, ktorá sa nachádza v koronavíruse spôsobujúcom COVID-19. Vedci predpovedajú, že mutácia s názvom T372A odstráni niektoré cukry, ktoré obaľujú proteín. Tieto cukry môžu "prekážať"“, hovorí Weger-Lucarelli, takže ich odstránenie dáva vírusu lepší prístup k ACE2, aby sa mohol dostať do buniek.

Experimenty naznačujú, že je to pravda. Akonáhle sa vírus s alanínom dostane do laboratórnych ľudských pľúcnych buniek, replikuje sa viac ako verzie s treonínom. V budúcnosti preto vedci plánujú preskúmať úlohu, ktorú mohli hrať iné mutácie, aby pomohli zvieraciemu vírusu prispôsobiť sa ľuďom.