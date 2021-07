KORONAVÍRUS Austrálska vláda vypovedala za porušenie opatrení pravicovú britskú novinárku

Hopkinsová priletela do Austrálie ako účastníčka reality šou Big Brother televízie Seven Network. V sobotu ráno vysielala prostredníctvom Instagramu videoprenos — ako tvrdila — zo svojej hotelovej izby v Sydney, v ktorom označila lockdown zavedený z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 za "najväčší podvod v dejinách ľudstva" a robila si žarty z karanténnych obmedzení. Vo videu ďalej povedala, že personál, ktorý jej prinesie jedlo, "vystraší" tým, že mu otvorí dvere nahá a bez rúška. Všetci ľudia prichádzajúci do Austrálie musia ísť na dva týždne do hotelovej karantény. Pred doručením jedla si musia dať rúško a potom počkať 30 sekúnd, aby sa zabránilo prenosu vírusu, vysvetľuje agentúra Reuters.

Hopkinsovej video, ktoré už nie je k dispozícii, vyvolalo v Austrálii rozhorčenie politikov i verejnosti, pretože v krajine je momentálne v lockdowne približne 12 miliónov ľudí a vláda obmedzila počet príchodzích zo 6370 na 3070 týždenne, v dôsledku čoho uviazli v zahraničí desaťtisíce Austrálčanov. Austrálska ministerka vnútra Karen Andrewsová nariadila preskúmať rozhodnutie o udelení víz Hopkinsovej a v pondelok oznámila, že vláda sa rozhodla komentátorku deportovať.

"Všetci držitelia víz musia dodržiavať pokyny vydané našimi zdravotníckymi úradmi. Nebudeme tolerovať tých, ktorí to nerobia," povedala Andrewsová pre televíziu ABC. Vystatovanie sa porušením nariadení označila za "odporné". Podľa nej to bola "facka všetkým Austrálčanom, ktorí sú momentálne v lockdowne". Hopkinsová vyvolala v nedávnej minulosti pobúrenie komentármi namierenými proti imigrantom. V roku 2017 bola nútená opustiť redakcie viacerých britských médií a nedávno využila Instagram na spochybnenie závažnosti koronavírusovej pandémie a rozsahu vládnych opatrení.