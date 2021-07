Na protestoch zadržali desiatky ľudí: Boli medzi nimi novinári, aktivisti či známy režisér

Kubánske opozičné Hnutie San Isidro zverejnilo v pondelok neskoro večer na Twitteri zoznam 144 ľudí, ktorí boli zadržaní alebo sú nezvestní od nedeľných protestov, v rámci ktorých vyšli tisíce ľudí do ulíc desiatok kubánskych miest a obcí.

Davy demonštrantov skandovali heslá ako "Preč s diktatúrou!". Nedeľné protesty rozhnala polícia. Zhruba 100 demonštrantov sa následne v pondelok večer zhromaždilo v hlavnom meste Havana a vykrikovalo heslá ako "Preč s komunizmom!".

Protesty vypukli spontánne v čase, keď Kuba zažíva najhorší ekonomický prepad za viac než tri desaťročia a zápasí s nedostatkom potravín, liekov či dodávok elektrickej energie. Ostrovný štát v súčasnosti sužuje aj covid - počty nakazených v posledných týždňoch dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku pandémie.

Štátna tajomníčka pre záležitosti západnej pologule na americkom ministerstve zahraničných vecí Julie Chungová na Twitteri napísala, že "násilie a zadržiavanie kubánskych demonštrantov a zmiznutia nezávislých aktivistov... nám pripomínajú, že Kubánci draho platia za (svoju) slobodu a dôstojnosť". "Žiadame ich okamžité prepustenie," dodala.

