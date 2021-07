Špionážna aféra Pegasus je neprijateľná: Slobodná tlač je jednou zo základných hodnôt EÚ

"Musí sa to ešte preveriť, ale ak je to tak, potom je to úplne neprijateľné," povedala šéfka EK novinárom počas návštevy Prahy, informovala tlačová agentúra AFP. Von der Leyenová, ktorá do českej metropoly zavítala so zámerom predstaviť postcovidový plán obnovy pre Česko vo výške siedmich miliárd eur schválený Európskou úniou, údajný kybernetický útok na telefóny novinárov odsúdila. "Slobodná tlač je jednou zo základných hodnôt Európskej únie," uviedla von der Leyenová po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom.

Spoločnosť NSO Group a jej špionážny softvér Pegasus – schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať dáta – sa dostáva na titulky novín od roku 2016, keď bola firma obvinená, že takto pomáhala sledovať disidenta v Spojených arabských emirátoch.

Z analýzy uniknutého zoznamu vyše 50.000 mobilných telefónnych čísel, o ktorom v nedeľu informovali viaceré neziskové organizácie a svetové médiá, vyplýva, že obeťami sledovania prostredníctvom špionážneho softvéru Pegasus boli aktivisti, novinári, politici a obchodní riaditelia na celom svete. NSO Group odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste Herzlija neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti zločinu.

Maďarská vláda poprela používanie softvéru Pegasus

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó poprel pondelkové správy médií, že vláda použila softvér na preniknutie do smartfónov novinárov a verejných činiteľov. "Vláda nemá vedomosti o tomto type zberu údajov," uviedol podľa agentúry AFP Szijjártó na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že maďarská tajná služba nepoužila softvér Pegasus "žiadnym spôsobom".

Britský denník The Guardian v nedeľu na svojej webovej stránke informoval, že maďarská vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru Pegasus na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku. Pegasus predáva izraelská spoločnosť NSO Group.

Analýzu mobilov a uniknutých dát urobila francúzska nezisková novinárska organizácia Forbidden Stories v spolupráci s maďarskými novinármi. V mnohých prípadoch sa analýzou dokázalo, že mobily boli infikované sofistikovaným softvérom Pegasus.Terčom sa stalo najmenej desať právnikov, opozičný politik a najmenej päť novinárov, píše The Guardian. Jedným z týchto maďarských novinárov je Szabolcs Panyi, známy širokou škálou kontaktov v diplomatických a národnobezpečnostných kruhoch.

Organizácia Amnesty International po forenznej analýze jeho mobilu dospela k záveru, že jeho zariadenie bolo opakovane skompromitované počas sedemmesačného obdobia v roku 2019. Mobil bol infikovaný často krátko po tom, ako Panyi požiadal o určité vyjadrenie predstaviteľov maďarskej vlády.

Pegasus umožňuje útočníkovi prezrieť všetok obsah mobilného telefónu vrátane odkazov v aplikáciách, fotografií a údajov z GPS. Tento softvér tiež dokáže zmeniť mobil na zariadenie na nahrávanie zvuku alebo na videorekordér. Spoločnosť NSO vyhlásila, že sledovací softvér je vytvorený a zamýšľaný len proti ťažkým zločincom a teroristom.