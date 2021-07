VIDEO Horiace more pripomínalo lávu: Rozsiahly požiar na morskej hladine zapríčinil únik plynu

Ako píše agentúra Reuters, príčinou požiaru bol podľa PEMEX únik plynu z podmorského plynovodu. Podľa firmy neboli hlásené žiadne zranenia. Zábery žiarivo oranžových plameňov, ktoré sa po vynorení na hladinu podobali na lávu, sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach, komentuje Reuters.

An underwater gas pipeline has caught fire in the Gulf of Mexico. It is connected to a platform operated by Mexican oil giant Pemex that was producing 726,000 barrels per day of oil equivalent at the moment of the incident. https://t.co/xLzQOkumWhpic.twitter.com/ieqCVhtD95