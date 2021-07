Prípad znásilnenej a zavraždenej tínedžerky (†13) vo Viedni! Zúfalá matka sa pýta: Prečo Afganca nedeportovali?

Jej krutá smrť otriasla nielen Rakúskom. Leonie mala iba 13 rokov, keď ju niekoľko žiadateľov o azyl v Rakúsku zdrogovalo, zneužilo a udusilo. Okoloidúci našli jej telo v sobotu vo Viedni opreté o strom.

Matka Leonie sa o smrti dieťaťa dozvedela z médií. Žije v Tullne, 30 kilometrov od Viedne. „Nikdy som neverila, že to môže byť Leonie,“ povedala podľa Oe24. Až keď polícia zverejnila popis osoby vrátane jej oblečenia, uvedomila si, že mŕtvou by mohla byť jej dcéra.

Prečo neboli už dávno deportovaní?

O niečo neskôr vyšetrovatelia potvrdili hrozné podozrenie a matke sa zrútil svet. „Leonie bola veľmi skoro samostatná. Keby som vedela, s kým je v kontakte, zakázala by som jej to," uviedla. Niekedy sa spolu hádali, pretože dcéra neprišla domov. Zármutok matky sa mieša s hnevom na hlavného podozrivého: „Som taká nahnevaná. Prečo táto osoba už dávno nebola vyhostená? “

Vyšetrovatelia v pondelok zatkli dvoch Afgancov (18 a 16). Starší z nich je považovaný za hlavného podozrivého a polícii je už dlho známy z lúpeží a obchodovania s drogami. Udali ho jedenásťkrát a trikrát bol odsúdený.

Polícia zatkla ďalšieho podozrivého

Polícia teraz zatkla ďalšieho podozrivého, informovali noviny vo štvrtok. Je tiež afganským žiadateľom o azyl (23) a je úradom známy. Podľa stránky Der Standard vyšetrovatelia stále pátrajú po štvrtom Afgancovi (22), ktorý by mohol byť do činu zapojený.

Podľa prvotných zistení sa incident stal v byte 18-ročného mladíka. Leonie pravdepodobne išla s páchateľmi, ktorých poznala, dobrovoľne. Skupina užívala extázu. Potom bola Leonie sexuálne zneužitá a uškrtená.

„V sobotu večer som počul hlasnú hádku. Dievča som predtým videl sedieť na parapete. Vždy s nimi boli rôzne dievčatá," povedal pre Bild sused.

Kancelár dal sľub

V sobotu skoro ráno objavila jedna z obyvateliek Leonieno telo z balkóna. Dievča sa opieralo o strom. Svedkyňa si najskôr myslela, že dievča má problémy s krvným obehom. Okoloidúci sa o ňu už postarajú. „Ale potom, čo sa prevalila dopredu, všimla som si, že to bolo vážnejšie,“ povedala obyvateľka.

Smrť dievčaťa vyvolala v Rakúsku búrlivé reakcie. Rozpútala sa diskusia o tom, či je možné dostatočne dôsledne vyhosťovať kriminálnych žiadateľov o azyl z Afganistanu.

Kancelár Sebastian Kurz (34, ÖVP) prisľúbil: „Urobíme všetko pre to, aby boli páchatelia potrestaní s plnou prísnosťou zákona. So mnou nikdy nedôjde k zastaveniu deportácií do Afganistanu a zmierneniu azylových zákonov proti trestaným žiadateľom o azyl!“