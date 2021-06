Šokujúce slová dcéry obžalovanej lekárky: Môže za smrť Sebinka (†3) nervózna sestra? Nedýchal hodinu!

Prípad smrti malého Sebastiánka sa rieši už niekoľko rokov. Obžalované sú dve lekárky a dve sestričky. Na utorňajšom súde vypovedala aj bývalá hlavná sestra, ktorá síce v osudnú noc nemala službu, no aj tak bola pokarhaná. Obžalované sa pojednávaní nezúčastňujú.

"Bolo mi povedané, že musím dostať pokarhanie, lebo na mojom oddelení sa niečo odohralo a, bohužiaľ, sa asi odohrať nemalo," povedala podľa portálu mynitra.sme.sk bývalá hlavná sestra. Najhoršie na celom prípade je, že personál nemocnice nevedel, že mu zomiera pacient. Sebastián totiž nedýchal hodinu, kým ho začali oživovať. Prístroj, ktorý ho monitoroval, nealarmoval.

Keďže personál zaznačil, že monitor nealarmuje, bol odoslaný do servisu. Odtiaľ ho však vrátili s tým, že je v absolútnom poriadku, teda chybný nebol.

Vypla ho nervózna sestra?

Vrchná sestra na súde povedala, že nikto jej neozrejmil, prečo monitor nesignalizoval, že niečo nie je v poriadku. Sestry boli podľa nej poučené, že za žiadnych okolností nesmú nastavenia meniť. "Sestry sa do prístroja dostanú, nie je to zablokované. Je však neprípustné, aby nieči menili alebo vypínali," vypovedala bývalá hlavná sestra, ktorá je dnes lekárkou.

O to šokujúcejšia je však výpoveď majiteľky nechtového salónu, u ktorej bola dcéra jednej z obžalovaných lekárok. Pôvodne k nej bola objednaná práve lekárka, ktorá mala v osudnú noc službu, no namiesto nej prišla jej mama. Podľa výpovede jej mala povedať, že jej mama je na tom psychicky zle, pretože im v noci zomrelo dieťatko. Mala jej povedať aj to, že sestrička povypínala alarmy, pretože bola nervózna z neustáleho pípania.

Zdravý vitálny chlapček

Sebastiánkov príbeh je jeden z tých, ktorý nechce zažiť žiadny rodič. V januári v roku 2017 sa dostal do nitrianskej nemocnice. Z nej sa však už domov k svojim milujúcim rodičom nevrátil. Podľa slov rodiny nebol Sebastiánko nikdy vážne chorý, dokonca ani nemusel užívať antibiotiká pri bežných detských chorobách. Mesiac pred záhadnou smrťou bol na povinnej preventívnej prehliadke u svojej obvodnej lekárky.

„Jeho detská lekárka ho vždy pochválila za dokonalé zdravie,“ uviedla rodina na facebookovej stránke s názvom Spravodlivosť pre Sebinka. Choroby sa vitálnemu a šťastnému chlapcovi celé detstvo vyhýbali. Problémy prišli až koncom januára, keď sa chlapček necítil dobre.

Rodičia ho vzali k lekárke a tá ho poslala do nitrianskej nemocnice, v ktorej ho hospitalizovali na Jednotke intenzívnej starostlivosti. Sebinko mal totiž vysokú chladinu cukru v krvi. Ani nie po 20. hodinách od hospitalizácie si jeho mama vypočula tú najzdrvujúcejšiu správu. Jej syn bol mŕtvy.