VIDEO Beštiálny čin neďaleko Bratislavy: Dievča (†13) zdrogovali, znásilnili a zabili

Pred násilnou smrťou bolo podľa polície dievča omámené údajnými páchateľmi, aby bolo sexuálne poddajné. Na stretnutí mladej dievčiny s najmenej dvoma podozrivými v byte bola v hre aj extáza, uviedol v utorok vo Viedni šéf štátnej polície Gerhard Pürstl. Došlo k „trestným činom proti sexuálnej integrite“ dievčaťa.

Obeť mala tiež na tele početné modriny. Pitva odhalila smrť udusením. Akékoľvek pokusy o oživenie dievčaťa boli neúspešné. Viedenský štátny úrad kriminálnej polície odvtedy vyšetruje na plné obrátky.

Podozriví majú 16 a 18 rokov a pochádzajú z Afganistanu. Účasť ďalších ľudí nie je v tomto okamihu vylúčená. Hovorí sa, že na úteku je ešte tretí podozrivý.Telo uduseného dievčaťa objavili v sobotu na trávniku vo viedenskej štvrti Donaustadt.

Minister chce dôsledné vyhostenie

Jeden z podozrivých bol predtým okrem iného odsúdený za drogovú trestnú činnosť. Z tohto dôvodu mu bolo odobraté postavenie osoby požívajúcej doplnkovú ochranu, podľa ministra vnútra Karla Nehammera sa však proti nemu odvolal. Ďalším podozrivým je žiadateľ o azyl. Minister sa opäť vyslovil za dôsledné deportácie zločincov. To je možné aj do Afganistanu. "Každý, kto tu chce zostať, musí dodržiavať zákony. Ak to neurobíte, musíte ísť,“ vyhlásil Nehammer.

Dievča po prvotnom vyšetrovaní políciou dobrovoľne vošlo do bytu. Čo sa stalo potom, je zatiaľ nejasné. Polícia prišla na stopu podozrivých prostredníctvom svedka z okruhu ich známych.