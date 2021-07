Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporuje Dúhový Pride aj tento rok

„Náš súčasný svet na pozadí pandémie je surrealistický a nemôžeme očakávať, že sa vrátime do obdobia tej normality, z ktorej sme do toho surrealizmu vkročili. Nevkročíme dvakrát do tej istej rieky, ani do tej istej reality. V novej realite by sme mali byť vnímavejší voči sebe navzájom aj voči prostrediu, ktoré nás obklopuje,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Podľa ombudsmanky je nová realita v post-covidovom svete príležitosťou na to, aby sme porozumeli aj podstate základných práv a slobôd tak, ako sú zakotvené v našej ústave a možnostiam ich obmedzenia.

Verejná ochrankyňa práv tiež upozorňuje, že európske právne myslenie je založené na hodnotách, ktoré vznikli zo stretov medzi rôznymi filozofickými i náboženskými smermi. Dosiahnutý hodnotový zmier vyjadruje a chráni ústava každého demokratického a právneho štátu v Európe. Základné práva a slobody by sa preto podľa nej mali vysvetľovať tak, aby ich interpretácia slúžila na harmonizáciu slovenského právneho poriadku s právnym poriadkom Rady Európy a Európskej únie ako spoločenstiev moderných demokratických štátov uznávajúcich vládu práva.

Ombudsmanka v tejto súvislosti vyjadruje nádej, že Slovenská republika pri riešení otázok spojených s právami ľudí z LGBTI komunity im umožní vystúpiť z tieňa na slnko. Okrem príhovoru na virtuálnom Dúhovom Pride podporí verejná ochrankyňa práv podujatie aj vyvesením dúhovej vlajky. Z úcty k štátnym symbolom, ktorým je aj zástava Slovenskej republiky a vonkajším symbolom našej štátnosti, akým je zástava Európskej únie, bude v piatok (23. júla 2021) dúhová vlajka visieť z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv ako upozornenie na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku.