V Česku opäť vyčíňali búrky: Nočné peklo! Desaťtisíce domácností bez prúdu, zastavená doprava

Zrážky podľa ČHMÚ najviac zasiahli oblasť od Šumavy po Prahu, kde počas noci spadlo v priemere od 45 do 55 milimetrov vody. Maximálne úhrny do dnešného rána meteorológovia zaznamenali v stanici Nihošovice na Strakonicku, bolo to 97 litrov na meter štvorcový za 24 hodín.

"Výdatnejšie zrážky sa počas noci vyskytovali aj v oblasti Orlických hôr a Jeseníkov, tu počas noci v priemere napadlo okolo 40 milimetrov, v maximách okolo 55 milimetrov," uviedol ČHMÚ. Takmer žiadne zrážky nezaznamenali na juhovýchodnej a východnej Morave.

Zdroj: HZS Praha

Domácnosti bez elektriny

Po nočných búrkach zostalo ešte ráno v Česku bez elektriny približne 45-tisíc odberných miest, hlavne v stredných a južných Čechách. ČEZ v noci evidoval takmer 100-tisíc miest bez prúdu, obnovenie dodávok očakáva u väčšiny odberateľov počas dnešného dopoludnia.

Najvážnejšie situácia podľa spoločnosti eg.d je na Táborsku, v okolí Týna nad Vltavou a na Českokrumlovsku. Na distribučnom území ČEZ bola ráno najvážnejšia situácia v Stredočeskom kraji. "Ide predovšetkým o lokalitu Benešova, Praha-východ a Praha-západ. Poruchy máme aj na Nymbursku a Příbramsku," povedala hovorkyňa.

Najčastejšou príčinou prerušenia dodávok bol pád stromov a konárov do vedenia a poškodené izolátory. Na rade miest sú pretrhnuté vodiče, niektoré výpadky boli spôsobené tiež úderom blesku do drôtov.

Problém aj pre elektráreň Temelín

Jadrová elektráreň Temelín v noci odstavila svoj druhý blok potom, čo spadli stožiare patriace firme ČEPS, ktorá zaisťuje prevádzku prenosovej sústavy. "Vedenie elektrárne sa rozhodlo plánovanú odstávku začať o týždeň skôr. Bezpečnosť temelínskej elektrárne nie je ovplyvnená. Prvý temelínsky blok pracuje na plnom výkone," uviedol temelínsky hovorca Marek Sviták.

Prerušená železničná doprava

Spadnuté stromy a výpadky napájania a zabezpečovacieho zariadenia po búrkach v noci zastavili alebo obmedzili prevádzku na železnici na viac ako 20 miestach. Problémy sú hlavne v južných a stredných Čechách, väčšinou na regionálnych tratiach. Niektoré obmedzenia sa už podarilo odstrániť. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla Správa železníc.

"Nočný prechod silných búrok má za následok významné komplikácie prevádzky na železnici z dôvodu porúch zabezpečovacieho zariadenia, popadaných stromov a podobne," uviedol hovorca Správy železníc. Firma podľa neho priebežne pracuje na sprevádzkovaní tratí.

Stúpnutie hladiny tokov

Búrky v noci zdvihli hladiny menších tokov na desiatke miest v západných, stredných a južných Čechách, v Prahe a na južnej Morave. Otava, Kocába a Rokytka prekročili druhý povodňový stupeň, Volyňka a Botič prechodne aj tretí. Vyplýva to z informácií na webe ČHMÚ, ktorý počas dneška očakáva kulmináciu a následné poklesy hladín. Na Strakonicku spadlo za 24 hodín takmer 100 milimetrov zrážok.

Búrky sa očakávajú aj v noci na piatok

Meteorológovia očakávajú ďalšie búrky na väčšine územia Česka v noci na piatok. "Vzhľadom na silné nasýtenie pôdy a predpokladané silné zrážky môžu toky stúpať k stupňom povodňovej aktivity," uviedol ČHMÚ. Jeho výstraha pred vzostupom hladín menších tokov platí do piatkového poludnia v Plzenskom kraji, v západnej časti Juhočeského, v juhozápadnej časti Stredočeského kraja a v Prahe.