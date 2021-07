V Bratislave sa zdržíte na viacerých miestach: Treba počítať s kolónami

V hlavnom meste sa vodiči zdržia na križovatke Karadžičova a Záhradnícka. Prasklo tam vodovodné potrubie, na ceste je veľa vody a premávku sa snažia usmerňovať cestári. Do 25 minút si vodiči počkajú na Hradskej v smere z Vrakune do centra, do 20 minút zas na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra. Vodiči sa zdržia aj na Račianskej v smere do centra, a to do 15 minút.

S viac ako polhodinovým zdržaním treba rátať na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Pre práce na ceste je prejazdný iba jeden jazdný pruh na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere zo Senca hlásia vodiči kolóny na 20 minút. Vodiči sa od desiatich do 20 minút zdržia z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, za Blatným v smere k D1 a do Senca a v Ivanke pri Dunaji v smere z Bernolákova do Bratislavy.