Kampaň vyzýva cyklistov a motoristov k ohľaduplnosti priamo v uliciach: Podporila ju aj Miss Universe

BRATISLAVA - Po uvoľnení opatrení spojených so šírením nového koronavírusu sa slovenské cesty opäť viac zaplnili. S prichádzajúcim letom sa zvyšuje výskyt cyklistov v uliciach, pribúda aj počet ľudí na elektrokolobežkách. V posledných týždňoch verejnosťou na Slovensku otriasli tragické dopravné nehody, pri ktorých prišli o život cyklisti. Takisto atmosféra medzi účastníkmi cestnej premávky býva často zbytočne konfliktná. Spoločnosť, ktorej dlhodobou víziou je bezpečnosť na cestách bez kompromisov, sa preto prostredníctvom kampane #ShareTheRoad (Podeľ sa o cestu) opäť prihlásil do celospoločenskej diskusie za zvýšenie ohľaduplnosti medzi cyklistami a motoristami.

Celkový počet dopravných nehôd minulý rok klesol na rekordné minimum v histórii samostatného Slovenska. Na výraznom poklese sa podpísala vo veľkej miere tiež obmedzená mobilita v dôsledku svetovej pandémie koronavírusu. Téma bezpečnosti a ohľaduplnosti je však čoraz aktuálnejšia. Oproti roku 2019 narástol minulý rok podiel smrteľne zranených cyklistov. Kým v roku 2019 tvorili 6 % všetkých tragických úmrtí na cestách, v roku 2020 to bolo už 9 %.

Zdroj: Continental

V roku 2021 bude kampaň #ShareTheRoad na Slovensku veľmi blízko k všetkým účastníkom cestnej premávky. V spolupráci s mestskou časťou Bratislava Nové mesto umiestnil na často využívané cestné úseky nápadité informačné tabule (spolu až 33 ks), ktoré budú šíriť najmä posolstvo tolerancie na cestách.

“Motoristi, cyklisti, kolobežkári či chodci – na cestu patríme všetci. Často máme jeden na druhého ťažké srdce, občas padajú nadávky. A to aj napriek tomu, že väčšina ľudí využíva viacero z týchto foriem dopravy. Raz môžeme byť v koži motoristu, inokedy zase cyklistu. Zakaždým však platí, že by sme sa mali na cestách správať bezpečne, obozretne a mať k sebe úctu aj vo vypätejších situáciách. V Continentale pri vývoji pneumatík i ďalších automotive technológií dbáme v prvom rade na bezpečnosť. Našim dlhodobým cieľom je nulová nehodovosť. Zároveň hovoríme, že cesta patrí všetkým a jediný spôsob ako spolu vychádzať je správať sa k sebe ohľaduplne a prestať s predsudkami či urážkami,” uviedla Magda Nagy, riaditeľka Divízie marketing v spoločnosti Continental Barum.

Zdroj: Continental

Cyklokoordinátor Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Stanislav Skýva: „Na miestnych cestách a špeciálne na vnútrosídliskových komunikáciách, na ktorých je kampaň prevažne umiestnená, je nutné bezpečné a harmonické spolužitie všetkých druhov dopráv, pešej, cyklistickej a aj automobilovej. Ohľaduplné správanie cyklistov a automobilistov znižuje prejazdné rýchlosti v obytných štvrtiach, čím sa zlepšujú podmienky pre chodcov a tým sa výrazne poľudšťuje verejný priestor. Znižovaním rýchlosti sa znižuje subjektívny pocit ohrozenia, čím sa zvyšuje podiel mestskej cyklistiky a chodcov na celkovej doprave, čo sa nám zase späť vracia znižovaním podielu automobilovej dopravy v obytných štvrtiach a tým výraznému zlepšeniu životného prostredia na sídliskách a lepšiemu využitiu verejného priestoru. Buďme k sebe ohľaduplní a zlepšíme životné podmienky pre nás všetkých.“

Zdroj: Continental

„Cesta je miesto, kde má každý z nás svoj priestor. Či už sme chodec, kolobežkár, cyklista, motorkár alebo vodič. Musíme sa navzájom rešpektovať a byť k sebe ohľaduplnejší. Nič nie je dôležitejšie, ako ľudský život. Na cestách musíme vedieť vopred predvídať. Ak si to situácie vyžaduje, spomaľme a obíďme tých najzraniteľnejších. Možno tým stratíme v živote minútu, než by pre tú minútu zbytočne vyhasol život niekoho iného!“, povedal Branislav Hokina, z oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - BECEP.

Zdroj: Continental

Vyššiu bezpečnosť dosiahneme spolu

Do kampane #ShareTheRoad sa tento rok zapojili aj známe tváre a influenceri zo sociálnych sietí: moderátorka a modelka Jana Slačková, Miss Universe SR 2013 a aktívna športovkyňa Jeanette Borhyová, herečka Broňa Kováčiková a aktívna športovkyňa Zuzana Slabá. Všetkých spája aktívny športový životný štýl a spoločná vízia bezpečnosti na cestách.

Zdroj: Continental

Kampaň podporil aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka pôsobiaci na Ministerstve dopravy SR: “Vodiči, cyklisti, chodci, my všetci sme účastníci cestnej premávky a pre nás všetkých platia pravidlá cestnej premávky. Buďme preto navzájom k sebe ohľaduplní. Aj najnovšia iniciatíva za uzákonenie 1,5 m odstupu pri obiehaní cyklistov vodičmi v príslušnej legislatívnej úprave nemá za cieľ utláčať „väčšinu“ „menšinou“, ale reaguje iba na súčasnú situáciu na našich preplnených cestách. Čím ďalej tým viac ľudí volí bicykel ako štandardný dopravný prostriedok a preto my všetci potrebujeme viesť konštruktívnu diskusiu ako zlepšiť podmienky pre tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov. Začnime 1,5 m a pokračujme zavádzaním napríklad 30 km rýchlosti v centrách našich miest a v obytných zónach ako aj ďalšími dopravnými opatreniami na zlepšenie bezpečnosti nás všetkých. Hľadajme spoločne riešenia ako sa to dá a nie ako sa to nedá.“

Zdroj: Continental

Ohľaduplnosť môže zachrániť život

Medzi vážnymi zraneniami v dôsledku dopravných nehôd minulý rok narástol podiel cyklistov. Po nedávnych tragických nehodách v Harmanci a pri obci Lemešany sa rozpútala verejná diskusiu o riešeniach a potrebe väčšieho vzájomného rešpektu na cestách . Pre bezpečné spolužitie vodičov a cyklistov sú najdôležitejšie vzájomná ohľaduplnosť, dostatočný bočný odstup pri predbiehaní, včasné upozornenie na zmenu smeru a plná koncentrácia všetkých účastníkov premávky. Odkaz Continentalu aj ďalších osobností je jasný: podeľme sa o cesty.

Zdroj: Continental

Zoznam ulíc, kde sú v Bratislave nainštalované tabule kampane Continental #ShareTheRoad:

Ľudové námestie Šuňavcová Ursínyho Jaskový rad Kukučínová Za kasárňou Odbojárov Horská Tupého Sliačska Mikovíniho Kysucká Teplická Bárdošova Guothova Cesta na Kamzík Jánoškova Krížna Československých parašutistov