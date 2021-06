KORONAVÍRUS Rusko prichádza s novinkou: Vyvinulo vakcínu pre deti, už žiadna ihla!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MOSKVA - Rusko otestovalo vakcínu proti covidu-19 vo forme nosového spreja. Vakcína má byť vhodná pre deti od ôsmich do 12 rokov a na trh by mal byť uvedená v septembri. Uviedla to agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie vedca Alexandra Gincburga, ktorý viedol vývoj ruskej vakcíny Sputnik V.