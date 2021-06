Rozsiahly kybernetický útok na poľských politikov bol podniknutý z Ruska

VARŠAVA - Nedávny rozsiahly kybernetický útok, ktorého terčom sa stali poprední poľskí politici, bol vykonaný z územia Ruska. Uviedol to v piatok šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski, ktorého citovala agentúra AFP.

"Analýzy vykonané našimi tajnými službami aj spravodajskými službami našich spojencov nám umožňujú jednoznačne povedať, že kybernetický útok bol vykonaný z územia Ruskej federácie," povedal Kaczyňski. "Terčom kybernetického útoku boli najvyšší predstavitelia Poľska, ministri, poslanci z rôzneho politického spektra," dodal s tým, že cieľom útoku bola "destabilizácia" Poľska.

Hackeri minulý týždeň prenikli do súkromného e-mailu poľského vládneho komisára povereného očkovacou kampaňou Michala Dworczyka. Niektoré z jeho e-mailov boli následne zverejnené prostredníctvom platformy Telegram. Miestne médiá informovali, že Dworczyk mal v doručenej pošte aj e-maily obsahujúce tajné úradné dokumenty. To však on sám poprel a dodal, že časť zo zverejnených informácií a e-mailov, ktoré na verejnosť prenikli, bola vymyslená.

"Syntax a jazyk správ, ako aj metadáta zverejnených súborov poukazujú na to, že tento materiál mohli nachystať a zozbierať rusky hovoriace osoby," uviedol ešte minulý týždeň. Rusko má s Poľskom napäté vzťahy pre viacero sporných otázok, vrátane ruskej anexie ukrajinského polostrova Krymu z roku 2014 či ruskej podpory autoritárskeho bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, pripomína AFP.