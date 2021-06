Ruský veľvyslanec Antonov sa vráti do USA v nedeľu, uviedol zdroj

Anatolij Antonov

Zdroj: Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

MOSKVA - Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov, ktorý 21. marca prišiel do Moskvy na konzultácie, odcestuje do Washingtonu v nedeľu (20. júna). Uviedla to ruská štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj.