Mesto zasiahli silné búrky: VIDEO Pohroma v uliciach, namiesto áut by sa hodili člny!

Rím včera sužoval nielen dážď a búrky, ale aj krupobitie. Prívaly vody boli také rýchle, že napríklad uväznili v miestnej materskej škôlke 40 detí a šesť dospelých, ktorí sa nevedeli dostať von. Podľa portálu fanpage.it museli zasahovať hasiči, ktorým sa podarilo osadenstvo bezpečne vyviesť a našli preň útočisko v neďalekom hoteli.

Zdroj: SITA/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Najhoršie prívaly sa objavili najmä na severe Ríma, kde odtokové kanály nestíhali poňať všetku vodu a tá sa rozlievala po meste ako rieka. Chodci aj motorosti mali čo robiť, aby sa im podarilo dostať do svojho cieľa. Našťastie predpoveď počasia na dnešný deň je už priaznivejšia a teploty by mali vystúpiť až do 29 Celzia.

