VIDEO Letná tragédia v Česku: Prevrátil sa raft plný detí! Zomrelo dievča aj inštruktor (†28)

Nešťastie si vyžiadalo dve obete.

Zdroj: ZZS Stredočeského kraja

PRAHA - Včera predpoludním došlo pri splavovaní hate na rieke Sázava pri Českom Šternberku k tragédii. Prevrátil sa tam raft so šiestimi deťmi vo veku od 13 do 19 rokov. Do vody za nimi mal skočiť ich inštruktor z vedľajšieho kanoe, ktorý však zmizol pod hladinou a našli ho mŕtveho. Bohužiaľ, po prevoze do nemocnice, zomrelo aj jedno z dievčat.