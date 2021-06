KORONAVÍRUS Thajsko bičuje tretia vlna: Spúšťajú hromadné očkovanie, dúfajú v príchod turistov

Kráľovstvo plánuje podať v júni približne šesť miliónov dávok vakcín, ale najprv sa bude sústreďovať na hlavné mesto Bangkok, kde sa začala súčasná tretia vlna pandémie, a na turistický ostrov Pchúket. Dôraznejšie očkovanie prišlo v období, keď vláda čelí kritike za pomalé tempo svojej očkovacej stratégie – dávku dostali zatiaľ menej než tri milióny zo 70 miliónov obyvateľov krajiny. Zároveň sú však obavy z nepostačujúceho počtu dávok.

V rozľahlej metropole Bangkok sa nachádza 25 očkovacích stredísk, medzi ktorými sú aj nákupné centrá a supermarkety. Mesto chce zaočkovať denne 70.000 ľudí, prevažne vakcínou od spoločnosti AstraZeneca vyrábanou doma v Thajsku. Krajine sa po väčšinu roka 2020 darilo držať počty infekcií na nízkej úrovni, a to vďaka tvrdým cestovným obmedzeniam a rýchlej izolácii pozitívnych prípadov. Minulý mesiac však vzniklo ohnisko nákazy vo štvrti Bangkoku známej nočným životom, čo vyústilo do celkového prudkého nárastu prípadov na takmer 180.000 a do vyše 1200 úmrtí.

"Vláda prestala byť ostražitá, nepripravila sa a s ničím neprišla načas. Nestarala sa," povedal 37-ročný muž pre AFP po tom, čo dostal prvú dávku vakcíny v nákupnom centre Siam Paragon v Bangkoku. Dôležitý turistický sektor Thajska zabrzdili prísne cestovné obmedzenia, napríklad dvojtýždňová karanténa v hoteloch pre všetkých návštevníkov, pričom počty turistov klesli na minimum.

Predstavitelia krajiny dúfajú, že zrýchlené masové očkovanie im dovolí neskôr zmierniť cestovné obmedzenia, pričom by s tým mohli začať v Pchúkete už na budúci mesiac. Cieľom je zaočkovať 70 percent obyvateľov Pchúketu a umožniť úplne zaočkovaným turistom dovolenkovať na ostrove bez absolvovania karantény.