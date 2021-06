Šéf nemeckej diplomacie odmietol žiadosť Zelenského o dodávky zbraní na Ukrajinu

"Som presvedčený, že konflikt (medzi Kyjevom a proruskými separatistami na východe krajiny) je možné vyriešiť len politickými prostriedkami čo by malo byť jasné všetkých zainteresovaným," povedal Maas novinárom v Berlíne. "To zostáva aj hlavným princípom nášho angažovania sa; na tom sa nič nezmení. Dodávky zbraní v tom nepomôžu," zdôraznil. Poukázal zároveň na to, že Nemecko je "celosvetovo najväčším poskytovateľom bilaterálnej pomoci pre Ukrajinu". Od roku 2014 podľa neho poskytol Berlín Kyjevu nevojenskú pomoc vo výške dvoch miliárd eur.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že kancelárka Angela Merkelová spravila pre Ukrajinu mnoho, ale "samozrejme, očakával som od nej viac, najmä vo formáte Normandskej štvorky", čiže rokovaní medzi zástupcami Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska."Nemecko nám neposkytlo žiadnu vojenskú pomoc, ale mohlo by,“ uviedol s tým, že Nemecko má skvelé vojenské plavidlá.

Maas tiež vyvrátil tvrdenia, že Nemecko v dostatočnej miere nepodporuje teritoriálnu integritu Ukrajiny a ubezpečil, že Kyjev si môže byť istý podporou Berlína. Pripomenul, že spolu s Parížom sa Berlín naďalej zasadzuje za sprostredkovanie rokovaní medzi oboma stranami konfliktu na základe tzv. minských dohôd. Normandská štvorka je podľa Maasa najlepším spôsobom, ako zaistiť mier a bezpečnosť ľudí na východe Ukrajiny.

Šéf nemeckej strany Zelených Robert Habeck počas nedávnej návštevy Ukrajiny naznačil, že jeho strana by mohla podporiť dodanie obranných zbraní Kyjevu. Tieto vyjadrenia si vyslúžili v Nemecku, kde sa v septembri konajú parlamentné voľby, ostrú vlnu kritiky aj z radov samotných Zelených, keďže táto strana má dlhoročné pacifistické tradície.

Kyjev od roku 2014 bojuje s proruskými separatistami, ktorí v regióne Donbas na východe krajiny vyhlásili samozvané ľudové republiky – Doneckú a Luhanskú. Stalo sa tak krátko po tom, ako Moskva anektovala Krymský polostrov a na základe sporného referenda ho vyhlásila za subjekt Ruskej federácie. Konflikt si odvtedy vyžiadal viac ako 13.000 obetí na životoch.