KORONAVÍRUS Nemecká vláda zvažuje zrušenie systému núdzovej brzdy

Nemecký vládny kabinet nadobudol minulý mesiac spornými zmenami zákona o ochrane pred infekciami väčšie právomoci než jednotlivé spolkové krajiny čo sa týka zavádzania jednotných opatrení v oblastiach, kde sa sedemdňová incidencia tri dni za sebou pohybovala na úrovni vyššej než 100 na 100.000 obyvateľov. Išlo napríklad o zákaz vychádzania či obmedzenia kontaktov. Opatrenia, ktoré v prípade nepriaznivej pandemickej situácie zahŕňajú i zatváranie voľnočasových zariadení či kultúrnych centier ostro kritizovali viaceré zo 16 spolkových krajín.

Dôvodom, prečo chce vláda čoskoro odvolať celoplošné reštrikcie, ktoré musia byť v platnosti v regiónoch s vysokou incidenciou, sú výrazne klesajúce počty novoinfikovaných. "Z dnešného pohľadu to vyzerá tak, že (platnosť systému) núdzovej brzdy vyprší 30. júna," povedal Seibert a poukázal na "veľmi potešiteľný vývoj v uplynulých týždňoch". Dodal však, že všetko bude záležať "samozrejme od vývoja pandémie". Ak by malo dôjsť k predĺženiu daných opatrení aj po 30. júni, musel by tento krok schváliť parlament.

Podporu návrhu už viac nepredlžovať núdzovú brzdu vyslovili i predstavitelia vedenia vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). "Osobne nevidím nijaký dôvod, prečo by mala byť núdzová brzda naďalej nevyhnutná," povedal generálny tajomník CDU Paul Ziemiak. Dodal, že konečné rozhodnutie vlády v tejto záležitosti očakáva v nadchádzajúcich dňoch.