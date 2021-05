Bieloruský opozičný novinár Pratasevič je vo väzení: Možno ho práve mučia, režim zverejnil jeho video

"Pokračujem v spolupráci s vyšetrovateľmi a priznávam sa k organizácii masových nepokojov (po prezidentských voľbách) v Minsku," hovorí na videu dvadsaťšesťročný blogger. Podľa prednej bieloruskej opozičnej političky Svjatlany Cichanouskej však Pratasevič vystúpil na videu pod nátlakom.

Bezpečnostné zložky ho zadržali po tom, čo bieloruské úrady s pomocou stíhačky prinútili lietadlo spoločnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku. Vo vlasti opozičníkovi podľa ruských médií hrozí 15 rokov väzenia.

Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits, File

"Môžem vyhlásiť, že nemám žiadne zdravotné problémy, vrátane (ťažkostí) so srdcom ani inými orgánmi," oznamuje Pratasevič na videu, ktoré sa objavilo aj napríklad na bieloruskom provládnym kanáli Žoltyje Slíva. Pratasevič mal na sebe tmavú mikinu, sedel za stolom a zvieral ruky. Na tridsaťsekundovom zázname ďalej povedal, že je vo väznici v Minsku a sa k nemu správajú maximálne korektne.

Vierohodnosť videa spochybnila Cichanouská

Vierohodnosť videa ale spochybnila na twitteri bieloruská opozičná politička Cichanouská. "Takto vyzerá Raman, keď je pod fyzickým a duševným tlakom. Vyzývam k jeho okamžitému prepusteniu, rovnako ako ďalších politických väzňov," napísala Cichanouská.

Nedlho pred zverejnením videa hovorkyňa bieloruského ministerstva vnútra na sociálnej sieti Telegram vyhlásila, že Raman Pratasevič je vo väzbe v Minsku, a poprela tak informácie o jeho zdravotných problémoch. O možnej hospitalizácii zadržaného novinára v pondelok večer informoval napríklad šéfredaktor bieloruského opozičného portálu Nexta s odvolaním na Pratasevičovu matku. "Podľa svojej matky je Raman Pratasevič v nemocnici v kritickom stave – má ochorenie srdca," uviedol na twitteri Tadeusz Giczan.

Podľa ruského denníka Kommersant matka opozičného novinára o synovej hospitalizácii informovala televíziu Belsat s tým, že jej to oznámili zdravotníci. Dodala, že to môže byť pravda, pretože jej syn problémy so srdcom má, podotkol denník.

Cichanouská ešte pred vyjadrením ministerstva vnútra podľa agentúry Reuters uviedla, že nie je jasné, kde sa Pratasevič nachádza. Novinárom vo svojom litovskom exile oznámila, že "existuje vysoká pravdepodobnosť", že ho bieloruské bezpečnostné zložky "práve v tejto chvíli mučia".

Hamas zapojenie do incidentu poprel

V Bielorusku vzniká komisia, ktorá má vyšetriť okolnosti nedeľného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, uviedla ruská štátna agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na bieloruské ministerstvo dopravy. Bieloruské úrady zároveň podľa agentúry Reuters oznámili, že falošné upozornenie na bombu na palube, kvôli ktorej údajne donútili lietadlo zmeniť trasu a pristáť v Minsku, bolo napísané v mene palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Hovorca Hamasu ale akékoľvek zapojenie hnutia do incidentu poprel.

Okrem toho, aj keby bola bombová hrozba aktuálna, lietadlo by to malo bližšie do Vilniusu ako do Minska, čiže ho nemuseli odkláňať.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Bieloruská štátna letecká spoločnosť zároveň uviedla, že letoví dispečeri len "odporučili" posádke lietadla Ryanair a trase z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku, ale nenútili ju k tomu vyhrážkami. Agentúra pripomenula, že bieloruské úrady vyslali za lietadlom stíhačku, aby ho prinútili pristáť a aby mohli zatknúť novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviče. Tomu hrozí vo vlasti podľa ruských médií 15 rokov väzenia za organizovanie masových nepokojov.

V lietadle mala byť bomba

Zatiaľ čo niektorí zahraniční politickí predstavitelia odsúdili nedeľný incident ako akt štátneho terorizmu, bieloruské úrady zverejnili text údajného upozornenie na bombu v lietadle. "My, bojovníci Hamasu, požadujeme, aby Izrael prestal útočiť v Pásme Gazy a aby Európska únia stiahla svoju podporu Izraela v tejto vojne," hovorilo sa podľa šéfa leteckého oddelenia bieloruského ministerstva dopravy v upozornení. "V lietadle je bomba. Ak sa nezariadite podľa našich požiadaviek, vybuchne 23. mája nad Vilniusom," pokračoval podľa bieloruského činiteľa text výhražnej správy.



Hovorca Hamasu ale oznámil, že hnutie s incidentom nemá "absolútne nič do činenia". Izrael a Hamas po 11 dňoch vzájomných útokov, ktoré si vyžiadali na 260 obetí, teraz už štvrtým dňom dodržiavajú pokoj zbraní.

Kritika EÚ, USA

S ostrou kritikou postupu Minsku vystúpila Európska únia, Spojené štáty, NATO, Británia, Francúzsko, Nemecko či Poľsko. Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie sa včera zhodli na prijatí cielených sankcií voči Bielorusku. Zároveň vyzvali únijných prepravcov, aby sa vyhýbali preletom bieloruského vzdušného priestoru a chcú takisto znemožniť prelety a pristátie bieloruských aeroliniek na území členských štátov EÚ. Litovská letecká spoločnosť Air Baltic podľa webu Delfi už začala pri svojich letoch obchádzať Bielorusko, zastavenie preletov nad východoeurópskym štátom oznámila aj spoločnosť KLM.

Zdroj: Flightradar24

Sledovali ho aj v Aténach

Dvadsaťšesťročný Pratasevič ešte pred zadržaním v Minsku priateľom napísal, že rusky hovoriaci muž, ktorý stál za ním v rade na letisku v Aténach, sa s ním snažil nadviazať rozhovor a tiež vyfotografovať jeho doklady a potom odišiel. Jeho priatelia to pokladajú za dôkaz, že Prataseviča sledovali už v Grécku.

"Ak sa informácie potvrdia, bude to dôkaz, že cudzí tajní agenti operovali na gréckom letisku," napísal grécky portál Ekathimerini.com. Dodal, že z Minska lietadlo odletelo do Vilniusu bez šiestich cestujúcich - Prataseviča, jeho sprievodu a štyroch ruských občanov, čo pravdepodobne boli muži, ktorí sa zúčastnili operácie.

Na palube bolo KGB, zadržali aj novinárovu partnerku

Šéf spoločnosti Ryanair predpokladá, že na palube lietadla boli agenti bieloruskej tajnej služby KGB. Tí potom ďalej už neleteli, ale ostali v hlavnom meste Bieloruska. Okrem novinára zadržali aj jeho partnerku.

Jeden z cestujúcich neskôr serveru Delfi opísal situáciu na palube lietadla po tom, čo ho bieloruské úrady donútili pristáť v Minsku: "Jeden mladík prepadol panike, schmatol sa za hlavu. Nedošlo k žiadnemu konfliktu. Iba keď sa dozvedel, že pristaneme (v Minsku), bol zaskočený. Mladíka odviedli nabok a zobrali všetky jeho veci. Spýtali sme sa ho, čo sa deje. Povedal, kto je, a dodal: 'Tu ma čaká trest smrti.' Bol už v pokoji, ale triasol sa. Vedľa neho stál pracovník (bezpečnostných) orgánov a čoskoro ho odviedli. "

Bezpečnostné zložky prehľadali lietadlo Lufthansy

Lietadlo spoločnosti Lufthansa bolo v pondelok prehľadané kvôli údajnej bezpečnostnej hrozbe v bieloruskom Minsku.

„Postupovali sme podľa pokynov miestnych úradov, ktoré pred odletom znova prehľadali lietadlo a cestujúcich podrobili opäť bezpečnostnej kontrole,“ uvádza sa v stanovisku.

Okrem toho boli vyložené všetky kufre a náklad. Podľa Lufthansy bolo na palube 51 cestujúcich, vrátane piatich členov posádky. Došlo k meškaniu. „Ľutujeme nepríjemnosti pre cestujúcich, ale bezpečnosť cestujúcich, posádky a lietadla má v spoločnosti Lufthansa vždy najvyššiu prioritu,“ uviedla spoločnosť.

Podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax predstavitelia uviedli, že išlo o „akútnu hrozbu terorizmu“. Bol prijatý e-mail s oznámením, že „zatiaľ neidentifikovaná osoba plánovala teroristický útok“ na lietadlo.

Lietadlo medzitým mohlo vzlietnuť v smere na Frankfurt.

Vyjadrenie slovenských šéfredaktorov

Za bieloruských novinárov sa postavili vo svojom vyhlásní aj šéfredaktori slovenských spravodajských médií.

Nášho kolegu Ramana Prataseviča stiahli z letiaceho lietadla pod zámienkou, že na palube sa nachádza bomba. Bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko ho tak veľmi chcel zavrieť, že vyslal do vzduchu stíhačku a prinútil civilné lietadlo spoločnosti Ryanair, aby neletelo do Vilniusu, ale núdzovo pristálo v Minsku. Ramanovi Pratasevičovi teraz hrozí mučenie, dlhé väzenie a možno aj trest smrti. Iba preto, že chcel písať pravdu o Bielorusku.

Najväčšie bieloruské internetové noviny tut.by nepísali, čo sa Lukašenkovi hodilo. Jednodnucho ich vypol. Zablokovali stránku, na ktorú chodili viac ako tri milióny Bielorusov, mnohí redaktori skončili vo väzbe a päť novinárov je nezvestných.

Slobodné médiá sú zárukou slobody a demokracie. Preto ich chcú autokrati umlčať. Aj my si pamätáme, aké to je. Preto dnes stojíme pri našich bieloruských kolegoch a vyzývame predstaviteľov Slovenska, ale aj Európskej únie, aby urobili všetko, čo môžu, na ich ochranu a záchranu.

Beata Balogová, šéfredaktorka, SME

Peter Bárdy, šéfredaktor, aktuality.sk

Matúš Kostolný, šéfredaktor, Denník N

Jakub Prokeš, šéfredaktor, Pravda

Ivana Mandáková, šéfredaktorka, Plus jeden deň

Marcela Šimková, šéfredaktorka, Hospodárske noviny

Peter Palovič, šéf spravodajstva, Rádio Expres

Michaela Terenzáni, šéfredaktorka, The Slovak Spectator

Liszka Györgyi, šéfredaktorka, Vasárnap

Attila Lovász, riaditeľ sekcie národnostného vysielania, RTVS

Marián Kolár, šéfredaktor, TASR

Lukáš Diko, šéfredaktor, Investigatívne centrum Jána Kuciaka

Henrich Krejča, riaditeľ spravodajstva a publicistiky, Markíza

Štefan Hríb, šéfredaktor, .týždeň

Michal Pobeha, šéfredaktor, SITA

Martin Hanus, šéfredaktor, Postoj

Vahram Chuguryan, riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky, RTVS

Júlia Kováčová, šéfredaktorka, Nový čas

Jaroslav Vrábeľ, šéfredaktor, Korzár

Braňo Karvaš, šéfredaktor, Topky.sk

Csaba Nyerges, šéfredaktor, Új Szó

Lucia Yar, zastupujúca šéfredaktorka, euractiv.sk

Alexej Fulmek, predseda, Asociácia tlačených a digitálnych médií