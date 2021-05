Operácia proti radikálom v pásme Gazy potrvá ešte niekoľko dní, tvrdí Netanjahu

Benjamin Netanjahu

Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/ Pool photo via AP

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že operácia izraelských ozbrojených síl proti palestínskym radikálom v pásme Gazy bude pokračovať ešte najmenej niekoľko dní. Uviedol to počas stretnutia s predstaviteľmi miestnych samospráv na juhu krajiny, informoval spravodajský portál The Times of Israel.